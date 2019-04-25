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Ukraynalı ressamların eserlerinden oluşan sergi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 22:32 | Son Güncelleme

Ressamların, Türkiye-Ukrayna arasındaki kültürel ilişkileri geliştirme hedefine yönelik çizdiği 21 tablo, Beşiktaş Akaretler'de sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Ukraynalı ressamların, Türkiye-Ukrayna arasındaki kültürel ilişkileri geliştirme hedefine yönelik çizdiği yağlı boya tablolardan oluşan sergi açıldı.

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğunca Beşiktaş Akaretler'deki bir salonda düzenlenen sergide, aralarında Serhiy Savchenko, Denys Struk ve Olha Zaremba'nın da bulunduğu 7 Ukraynalı ressamın yağlı boya çalışmaları sanatseverle buluştu.

Açılışına, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan ve çok sayıda sanatseverin katıldığı sergide, Ukraynalı ressamların 21 tablosu yer alıyor.

Türkiye-Ukrayna kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için birçoğu Türkiye'de yapılan yağı boya tablolar iki ülke arasında sanat odaklı ortak bir dil kurulmasını da hedefliyor.

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Gaman açılışta yaptığı konuşmada, sanatın ve kültürün en az siyaset kadar konuşulduğu ikili ilişkileri hedeflediklerini belirterek, "Türkiye ve Ukrayna arasında ilişkiler ticaret ve siyasette olduğu kadar kültürel alanda da ilerliyor. Ukrayna'dan her sene daha fazla sayıda vatandaşımız Türkiye'nin zenginliklerini görmek için geliyor. Bu ilişkileri daha da artırmak ve sanatçılarımıza söz vermek istiyoruz." diye konuştu.

Ressamlardan Serhiy Savchenko da çizdiği tablolarla iki ülkenin birbirine bakışını olumlu yönde değiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Savchenko, "Benim için sanat gerçekliğin en gizemli halinin ortaya çıkarılması. Ben tablolarımda her fırça darbesinde içimdeki zenginliği ortaya çıkarmak istiyorum. Türkiye ve özellikle İstanbul benim için harika bir ilham kaynağı oldu. Gezdiğim her yer bana yeni bir bakış açısı kazandırdı." ifadelerini kullandı.

Ortaköy Camisi ve Kız Kulesi tablolarıyla İstanbul sevgisini tuvale aktardığını anlatan ressam Liliya Studnytska da, "İstanbul benim hayallerimdeki şehirlerden biriydi. Her bir köşesinde bir zenginlik ve tarih var. Buralara gelmeyi çok istiyordum ve gelme fırsatım oldu ve en çok hoşuma giden yerleri çizdim." diye konuştu.

Sergi 2 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

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