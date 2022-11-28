HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukraynalılara "Dikkatli olun" çağrısında bulundu ve ekledi: Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz

Ukraynalılara "Dikkatli olun" çağrısında bulundu ve ekledi: Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz

28.11.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Ukraynalılara dikkatli olma çağrısında bulunarak, "Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz" dedi.

Ukraynalılara "Dikkatli olun" çağrısında bulundu ve ekledi: Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın devam eden saldırılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Moskova’nın elindeki füzeler bitene kadar, kritik altyapı tesislerini hedef almayı bırakmayacağını söyleyen Zelenskiy, Ukrayna halkına uyarılarda bulundu.

"TERÖRİSTLERİN YENİ SALDIRILAR PLANLADIĞINI ANLIYORUZ"

Gelecek hafta soğuk ve karanlık bir havanın etkili olmasının beklendiğini belirten Zelenskiy, "Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz. Bunu bir gerçek gibi biliyoruz. Füzelere sahip oldukları sürece, maalesef sakinleşmeyecekler" ifadelerini kullandı.

"TÜM SENARYOLARI ELE ALIYORUZ"

Savunma kuvvetlerinin ve tüm ülkenin saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Tüm senaryoları, partnerlerimizle birlikle ele alıyoruz. Birliğimiz bunlara hazır olmalı. Hafta boyunca, hava alarmlarına dikkat edin. Birbirimize yardım ederek, savaşı bile atlatacağız. Bu savaş, Rusya’nın soğuğu insanlara karşı kullanma girişimi" dedi. (İHA)

Rusya bizi kırmanın bir yolunu bulamadı Rusya bizi kırmanın bir yolunu bulamadı

zeleniç

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllardan kolay kolay çıkmayacak!Akıllardan kolay kolay çıkmayacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Dünya devleri sıradaCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Dünya devleri sırada
Ne parası kaldı ne de evi! Bütün parasını hurda otobüse yatırdıNe parası kaldı ne de evi! Bütün parasını hurda otobüse yatırdı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy Rusya Ukrayna savaşı

En Çok Okunan Haberler

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Bu kez Mardin! Balyozla başına vurarak öldürdü

Bu kez Mardin! Balyozla başına vurarak öldürdü

Kimya fabrikasında korkunç yangın: Dumanlar tüm kentten görülüyor! Patlama sesleri ürküttü

Kimya fabrikasında korkunç yangın: Dumanlar tüm kentten görülüyor! Patlama sesleri ürküttü

İstanbul için kar yağışı tahmini öne çekildi

İstanbul için kar yağışı tahmini öne çekildi

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.