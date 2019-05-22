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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından uçak kazasına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 14:36 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı seferini yapacak olan THY’ye ait Boeing 777-(300) tipi uçağın kalkış öncesinde “taksi” sırasında F6 kavşağından önce kanadını direğe çarptığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "22 Mayıs 2019 günü saat 08.45 İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı seferini yapacak olan THY’ye ait Boeing 777-(300) tipindeki uçak, kalkış öncesinde ’taksi’ sırasında F6 kavşağından önce kanadını direğe çarpmıştır" denildi.Söz konusu kazanın Boeing 737 tipi “heavy” (ağır) tipi uçağın T11 üzerinden G4 hizasına yönlendirilecekken söz konusu yönde trafiğin olması sebebiyle kontrolör tarafından TF ve T12 taksi yoluna yönlendirilmesi ve uçağın sağ kanadını F6 kavşağından önce aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşandığı kaydedilerek, "Kazada hiçbir yolcu yara almazken, söz konusu uçak Push back aracı ile 316 park pozisyonuna çekilmiş, tüm yolcular başka bir uçakla seyahatini gerçekleştirmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı seferini yapacak olan THY’ye ait Boeing 777-(300) tipi uçağın kalkış öncesinde “taksi” sırasında F6 kavşağından önce kanadını direğe çarptığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "22 Mayıs 2019 günü saat 08.45 İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı seferini yapacak olan THY’ye ait Boeing 777-(300) tipindeki uçak, kalkış öncesinde ’taksi’ sırasında F6 kavşağından önce kanadını direğe çarpmıştır" denildi.
Söz konusu kazanın Boeing 737 tipi “heavy” (ağır) tipi uçağın T11 üzerinden G4 hizasına yönlendirilecekken söz konusu yönde trafiğin olması sebebiyle kontrolör tarafından TF ve T12 taksi yoluna yönlendirilmesi ve uçağın sağ kanadını F6 kavşağından önce aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşandığı kaydedilerek, "Kazada hiçbir yolcu yara almazken, söz konusu uçak Push back aracı ile 316 park pozisyonuna çekilmiş, tüm yolcular başka bir uçakla seyahatini gerçekleştirmiştir. Kaza ile ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi.

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