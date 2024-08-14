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    4. Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Matematik öğretmeni reşit olmayan öğrencisine cinsel saldırıda bulundu... Cep telefonundaki detaylar mide bulandırdı

    Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Matematik öğretmeni reşit olmayan öğrencisine cinsel saldırıda bulundu... Cep telefonundaki detaylar mide bulandırdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.08.2024 09:49
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    Birleşik Krallık'ın Nottinghamshire bölgesinde 37 yaşındaki Holly Rouse-Sweeney isimli bir matematik öğretmeni reşit olmayan öğrencisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı. Rouse-Sweeney'in özel ders verdiği öğrencisiyle evinde defalarca cinsel birliktelik yaşadığı belirtilirken öğretmen 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Matematik öğretmeni reşit olmayan öğrencisine cinsel saldırıda bulundu... Cep telefonundaki detaylar mide bulandırdı

    MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Nottinghamshire bölgesinde evinde özel matematik dersi veren 37 yaşındaki Holly Rouse-Sweeney isimli bir öğretmen reşit olmayan öğrencisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında ismi açıklanmayan öğrencinin bir arkadaşı gencin telefonunda uygunsuz WhatsApp mesajları bulup polisi arayınca gerçek ortaya çıkmıştı.

    Rouse-Sweeney, istismarı kabul etti ve hatta polisin incelediği dizüstü bilgisayarındaki bir dizi günlük sayfasında çocuğun gerçek yaşını bildiği ortaya çıktı. Yetkililere, eylemlerinin uzun süredir devam eden bir ruh sağlığı sorunundan etkilendiğini söyledi.

    Batı Yorkshire'daki Hebden Bridge kasabasında yaşayan Rouse-Sweeney, bir erkek çocuğuyla cinsel ilişkiye girme suçundan iki kez ve bir erkek çocuğunun cinsel ilişkiye girmesine sebep olma suçundan dört kez suçlu bulundu. Geçtiğimiz cuma günü hapse atılan kadın, cinsel suçlular listesine eklendi ve şu anda cinsel zarar önleme emrinin konusu.

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