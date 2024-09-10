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Ülkeyi terk edeceği söylenmişti! Zor günleri geride bıraktı... Sinem Uslu heyecanla beklenen o diziye girdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.09.2024 09:46
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Ünlü yapımcı Mustafa Uslu ile evli olan Sinem Uslu heyecanla beklenen ‘Annem Ankara’ dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Eşinin yapımcısı olduğu Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminin yayınlanmaması ile birlikte bir süre yurt dışına olan Uslu zor günleri de geride bıraktı.

MYNET- ‘Müslüm’, 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' ve ‘Ayla’ gibi birçok başarılı projenin yapımcısı olan Mustafa Uslu ile 2016 yılında evlenen Sinem Uslu şimdilerde yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Mustafa Uslu'nın yapımcısı olduğu Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmi, mahkeme kararıyla vizyona girmemişti. Filmi yayınlanmayan ünlü isim bu süreçte zor günler geçirdi.

sinem uslu eşi

HEYECANLA BEKLENEN DİZİYE GİRDİ

O dönem yurt dışına yerleşecekleri konuşulan ünlü çift bir süre Almanya'da zaman geçirdi ve ülkeye geri döndü. Zor günleri geride bırakan Sinem Uslu, Faruk Teber’in yönettiği, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ü buluşturan Kanal D’nin merakla beklenen BKM imzalı dizisine dahil oldu.

SİNEM USLU

Sinem Uslu dizide “Nazan” karakterine hayat verecek ve Mehmet Günsür’ün canlandıracağı Hasan karakterinin yasak ilişki yaşadığı kadın olarak izleyicisinin karşısına çıkacak.

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Sinem Uslu Mustafa Uslu
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