HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Uludağ’da teleferik ve telesiyej izdihamı! Metrelerce kuyruk oluştu

Uludağ’da teleferik ve telesiyej izdihamı! Metrelerce kuyruk oluştu

28.01.2024 13:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en gözde kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ’da yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Yerli ve yabancı binlerce turist teleferik ile Uludağ’a çıkmak isteyince, metrelerce kuyruk oluştu. Sömestr tatilcilerine günübirlikçiler de eklenince kayak pistlerinde de telesiyej kuyruğu yaşandı. Uludağ’daki pistlerde de yoğunluk yaşandığı görüldü.

Uludağ’da teleferik ve telesiyej izdihamı! Metrelerce kuyruk oluştu

Türkiye’nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ’da yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Bursa kent merkezinden Uludağ’a yarım asrı aşkın süredir alternatif ulaşım sağlayan teleferik istasyonunda insanların akın etmesi sonrası metrelerce kuyruk oluştu.

65af85ea-e33c-4627-b9ef-e02a98a64eb6

Uludağ, eksi 9 derece soğuğa rağmen adeta tatilcilerin akınına uğradı. Yerli ve yabancı binlerce tatilci, teleferiğe binmek için sıra bekledi. Uludağ’a teleferik ile çıkan vatandaşlar ise yaptıkları günübirlik tatilin ardından teleferik ile aşağı inmek isteyince yeniden metrelerce kuyruk oluştu.

65a1688f-4685-4107-831e-7c54c8383952

Uludağ’a misafirleri ile birlikte gelen Seyit Dönmez, "Şu an dönüşü bekliyoruz. Misafirlerimiz ve özellikle çocuklar Uludağ’ı çok beğendi. Teleferik sırasını biraz bekledik o da olacak sömestr tatili. Teleferik ile Bursa manzarası zaten muhteşem" dedi.

9b997d5c-809f-4c95-b9e3-23e76c1f9bc8

'İLK KEZ BÖYLE BİR SIRAYLA KARŞILAŞTIM'

Telesiyejde uzun kuyrukların oluşmasından dolayı vatandaşlar soğukta üşüdüklerini belirtirken, telesiyejde ilk defa sırayla karşılaşan vatandaşlar "İlk defa böyle bir sıraya giriyorum. Beklemekten üşüdük. Normalde az sıra olurdu. İnşallah beklediğime değecek. Eğlenmek istiyorum. Uludağ’da zaten teleferiğe biniyorsun, kayıyorsun çok bir şey yapmıyorsun. O yüzden beklemeye değeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

41127f13-818a-4a3e-a012-d1ddc97e43bf

Bunun yanı sıra pistlerde bulunan telesiyeje binmek isteyen tatilciler de metrelerce kuyruk oluşturdu. Teleferik ücretleri ise tam bilet gidiş-dönüş 230 TL olurken, öğrenci bilet gidiş-dönüş ücretinin ise 115 lira olduğu kaydedildi.

4dd47a22-0563-48e4-b157-c993d89da2ea

Öte yandan Uludağ’da ilk defa kayak yapanlar ufak kazalar yaparken o anlar objektiflere yansıdı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Daha önce haberlerde izlemişti, kendi bakkalında yaşadı!Daha önce haberlerde izlemişti, kendi bakkalında yaşadı!
Bir aday daha açıklandı! Rekabet kızıştıBir aday daha açıklandı! Rekabet kızıştı
İstanbul'da kilisede silahlı saldırı! Pazar ayini sırasında can kaybı...İstanbul'da kilisede silahlı saldırı! Pazar ayini sırasında can kaybı...
Anahtar Kelimeler:
Uludağ telesiyej Teleferik
En Çok Okunan Haberler
Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk! Uzman isim oran ve tarih verdi

Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk! Uzman isim oran ve tarih verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.