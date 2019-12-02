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Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 23:36 | Son Güncelleme

GECE GÖRÜŞLÜ VE ISIYA DUYARLI UÇAKLAR, ARAMAYA KATILDI Uludağ'da kaybolan dağcılar Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ı arama çalışmalarında 24 saat geride kaldı. Hava koşulları dikkate alındığında zamana karşı mücade sürdürülürken, arama-kurtarma çalışmalarına Tunceli'de bulunan Jandarma Genel Komutlanlığı'na bağlı gece görüşlü ve ısıya duyarlı 2 'İnsanlı Keşif Uçağı', Bursa'ya geldi.

GECE GÖRÜŞLÜ VE ISIYA DUYARLI UÇAKLAR, ARAMAYA KATILDI
Uludağ'da kaybolan dağcılar Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ı arama çalışmalarında 24 saat geride kaldı. Hava koşulları dikkate alındığında zamana karşı mücade sürdürülürken, arama-kurtarma çalışmalarına Tunceli'de bulunan Jandarma Genel Komutlanlığı'na bağlı gece görüşlü ve ısıya duyarlı 2 'İnsanlı Keşif Uçağı', Bursa'ya geldi. Uludağ semalarında dolaşan 2 uçak, Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ı bulmak için arama çalışmalara havadan destek vermeye başladır. Bu arada bölgede bulunan 130 kişilik arama-kurtmarma ekib de, karadan arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

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