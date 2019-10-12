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"Ulusal Antropoloji Kongresi"ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 12:29 | Son Güncelleme

Antropoloji Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek kongrede, antropoloji ve sosyal bilimlerin 2000'li yıllardaki durumu ele alınacak

İSTANBUL (AA) - Antropoloji Derneği tarafından "2000'li Yıllarda Türkiye'de Antropoloji" başlığıyla 17-19 Ekim arasında "4. Ulusal Antropoloji Kongresi" düzenlenecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka Kampüsü Sosyal Tesisleri'nde 17-19 Ekim arasında yapılacak kongre, 2000'li yıllarda Türkiye'de antropoloji temasıyla gerçekleştirilecek.

Yeni yönelimler, yeni boyutlar, toplumsal sorun alanlarının değişen özellikleri, göç, toplumsal cinsiyet, sağlık, ekonomi, yemek kültürü gibi konuların da ele alınacağı kongrede, antropoloji ve sosyal bilimlerin 2000'li yıllardaki durumu, meseleleri konuşulacak.

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