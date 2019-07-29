ULUSLARARASI BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ 3. GÜNÜNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Nermin GEYİK-Robert Sina BADENDİECK/ İSTANBUL,(DHA)

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Büyükçekmece kordon boyundan konser alanına kadar yapılan kortej yürüyüşünde katılımcı ülkelerden gelen ekiplerin yaptığı danslar ilgiyle izlendi.

Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali 20'ncisi 71ülkeden gelen katılımcılarla gerçekleştiriliyor. Festivalin 3'üncü gününde kordon boyundan konser alanına kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortejde gerçekleşen dans ve müzik şovları festivale katılanlar ve Büyükçekmece halkı tarafından ilgiyle izlendi. Yürüyüşe katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Muhteşem bir kortej, herkese teşekkür ediyorum. İstanbul Halkının, Büyükçekmece halkının bir hafta boyunca Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü üzerinde Kültür, Sanat ve Dostluk zenginliklerini izlemeye davet ediyorum. Her şey bedava. Festivalin ana sahnedeki resmi bölümü bittikten sonra da çok değerli sanatçıların halk konserleri var. Bunlar da bedava. Tüm İstanbul halkını, kültürü, sanatı seven herkesi, öncelikle Büyükçekmece ailemi Kültür Park'a bu festival içerisindeki Kültür ve Sanat Zenginliğini izlemeye davet ediyorum. Sevgi birbirimize, barış hepimize." dedi.

Kortej yürüyüşünün ardından sanatçı Fatih Erkoç konser verdi. 20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, 3 Ağustos tarihine kadar farklı etkinliklerle konuklarını ağırlamaya devam edecek.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşten görüntüler

-Hasan Akgün'ün açıklamaları

-Festivalden görüntü

-Genel ve detaylar

