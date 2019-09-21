Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bizim Anadolu gibi bir coğrafyada, medeniyetlere beşiklik yapmış ve değişik milletleri misafir etmiş coğrafyada oluşan birikimin, tecrübenin ve zenginliğin sadece coğrafi işaret ile işaretlenmesi yetmez. Bunun bir de hikayesini, geçmişini de insanlığa anlatmamız lazım." dedi. ATO Congresium'da gerçekleştirilen "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nde "Yerel Yönetimlerin Coğrafi İşaretlerin Korunmasındaki Rolü" konulu panel düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını Ankara Valisi Vasip Şahin ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı. Vali Şahin, açılış gününde yaşanan coşkunun, 3. günün sonunda da devam etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Coğrafi işaretli ürünlerin korunması için yerel yönetimlerin aktif rol üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, "İşin diğer boyutu itibarı ile de yerel yönetimlerin hem vatandaş hem katılımcılar tarafından harekete geçirilmesi bir başka olgudur. Karşılıklı etkileşimin olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Şahin, valilik olarak söz konusu çalışmaların her noktasında aktif rol aldıklarını kaydederek, şunları söyledi: "Coğrafi işareti sadece bir tescilden veya bir marka değerinin oluşmasından ya da mevcut değerin korunmasından ibaret görmemek lazım. Bir kültürün taşıyıcısıdır. Bizim Anadolu gibi bir coğrafyada, medeniyetlere beşiklik yapmış ve değişik milletleri misafir etmiş coğrafyada oluşan birikimin, tecrübenin ve zenginliğin sadece coğrafi işaret ile işaretlenmesi yetmez. Bunun bir de hikayesini, geçmişini de insanlığa anlatmamız lazım. Bunun içerisinden çok büyük belgeseller, çok anlamlı ve etkileyici filmler çıkacaktır." Türk kültürünün toplumun her kesimi tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün bizim Manisa'nın meşhur üzümü, Avrupa raflarında 'Sultanas üzümü' diye geçiyor ve Yunanlar buna sahip çıkmış. Neredeyse baklavayı da sahiplendiler. Sarmamız da dahil, Yunanlar ya da başka milletler tarafından sahiplenilmeye başlanılmış. Belki biz bu yolda biraz geciktik ama hamdolsun farkına vardık ve farkındalık gelişti."