Uluslararası GastroAntep Festivali'ne doğru

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in güneş, toprak ve tarihten gelen mutfağını dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep), 40 ülkeden gurme ve şeflerin katılımıyla yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

- En önemli gastronomi merkezlerinden biri olma yolunda

Dünya Bankasının en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği, UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep, dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Güneydoğu Anadolu ve Mezopotamya’nın dünyaya açılan penceresi Gaziantep, Almanya, Belçika, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Lübnan, Malezya, Rusya, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İsveç, Kolombiya, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan gibi 40 ülkeden gurme ve şeflerin katılacağı festivalle, geleneksel lokantaları, yerel gıda ürünleri ve zengin kültürüyle dünyanın en önemli gastronomi destinasyonlarından biri olmayı hedefliyor.