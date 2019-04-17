HABER

UMH'den Arap Birliğine olağanüstü toplantı çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 23:25 | Son Güncelleme

UMH Dışişleri Bakanlığı, Trablus saldırısını görüşmek üzere Arap Birliğine pazar günü olağanüstü toplantı düzenleme çağrısında bulundu

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Dışişleri Bakanlığı, başkent Trablus'a yönelik saldırıları görüşmek için Arap Birliğini pazar günü olağanüstü toplantı düzenlemeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Trablus'a düzenlenen saldırılar ve General Halife Hafter'e bağlı güçlerin işlediği ihlalleri görüşmek için Arap Birliğinden pazar günü olağanüstü toplantı talep edildi.

Açıklamada ayrıca, sivillere yönelik saldırıları kınama kararı alınması, Trablus'a yönelik savaşın durdurulması ve saldırı düzenleyen güçlerin saldırı öncesi bulundukları yerlere geri dönmesinin istendiği kaydedildi.

Arap birliğinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

- Ne olmuştu?

Başkent Trablus'taki Ebu Selim Belediye Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, gece düzenlenen ve Ebu Selim bölgesinin hedef alındığı roket saldırısında 5'i kadın 6 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Trablus'taki saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük yas ilan edilmişti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sözcüsü Muhanned Yunus, General Halife Hafter güçlerini Trablus'u bombalamakla suçlamış, Hafter güçleri de benzer suçlamayı UMH'ye yöneltmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da 12 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 174'e, yaralı sayısının 756'ya yükseldiğini açıklamıştı.

PARTNERÖdül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı
2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı
Hatay’da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndüHatay’da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arap Birliği Libya Dışişleri Bakanlığı olağanüstü toplantı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 6 yaralı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir için karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı için karar verildi

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Fatsa'nın eşsiz güzelliği: Gaga Gölü

Türkiye'nin eşsiz güzelliği! Bakın nerede

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.