HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ümit Özdağ'dan Şevki Yılmaz'ın "Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum" ifadesine çok sert çıkış! "Dilerim onu bir yerde görmem"

Ümit Özdağ'dan Şevki Yılmaz'ın "Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum" ifadesine çok sert çıkış! "Dilerim onu bir yerde görmem"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.02.2024 12:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum" diyen eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın tepki çeken sözlerine bir yanıt da Zafer Partisi genel başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Yılmaz'ın sözlerine karşı "olağanüstü öfkeli" olduğunu ifade eden Özdağ, "Dilerim onu bir yerde görmem" dedi.

Ümit Özdağ'dan Şevki Yılmaz'ın "Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum" ifadesine çok sert çıkış! "Dilerim onu bir yerde görmem"

Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu dün İstanbul'da dünya evine girdi. Düğüne damga vuran ise Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Prof. Dr. Ortaylı'nın nikah şahidi olarak törende yer alması, özellikle sosyal medyada gündem oldu. Ortaylı'nın Halil Konakçı'yla aynı masada olan görüntüleri de çok konuşulmuştu. Düğün töreninde eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz'ın "Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum" sözleri ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

sdsd

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunacağını vurgulayarak açıklamasının devamında, "Umarım bir yerde Şevki'yi görmem. Onun hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Dilerim onu bir yerde görmem olağanüstü öfkeliyim. Atatürk'e küfretti o lafı ona yediririm." ifadelerini kullandı.

Özdağ'ın programdaki açıklamalarının devamı şu şekilde:

Screenshot_6

"SÜRÜLMEYİ HAK ETTİKLERİNİ TEKRAR ANLADIM"

Bu tür adamları düğünlerine davet eden Osmanlı torunlarının da bu ülkeden sürülmeyi hak ettiklerini tekrar anladım.

MURAT KURUM'A DESTEK VERİYOR MUSUNUZ? SORUSUNA YANIT VERDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçim öncesinde Cüneyt Özdemir Youtube kanalında Kenan Taş'ın konuğu oldu. Ümit Özdağ, yine sert sözlerle Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Ekrem İmamoğlu için 'kutsalı olmayan bir siyasetçi' diyen Ümit Özdağ, İBB başkanını TV programına davet etti.

Erdoğan 22 senedir yapacağını yaptı şimdi de İmamoğlu çıktı. Diyarbakır'a gidip HDP'lilerle poz verip İstanbul'da Orhun Abideleri'nden bahseden bir siyasetçi. İnsanda bir samimiyet olur bunun üçü bir arada olmaz kardeşim. Murat Kurum da aynısını yapıyor kendiniz olun kardeşim, samimiyetiniz olsun.

Screenshot_4

"İMAMOĞLU'NUN KUTSALI YOK"

Ekrem İmamoğlu'nun kutsalı yok, kutsalı olmayan bir siyasetçi. Bunlara güvenilmez. Ben İmamoğlu'na başından beri güvenmediğimi söyledim. İmamoğlu'na güvenen birisi vardı halini biliyoruz başına gelenleri görüyoruz Kemal Kılıçdaroğlu! İmamoğlu ile beni bir TV programına çıkartın.

555

NE OLMUŞTU?

Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu İstanbul'da evlendi.

Yiğit Onur Kaya ile dünya evine giren Osmanlı Hanedanının hayatta olan 14 kadın üyesinden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğünü gündem yarattı.

Söz konusu törende eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yaptığı konuşma sırasında kullandığı "Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum" ifadeleri olay olmuştu.

Düğün törenine Prof. Dr. İlber Ortaylı da katılmıştı.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da bir korkutan deprem daha!Malatya'da bir korkutan deprem daha!
Muhtar adayının evinden ve iş yerinden çıkanlar şoke ettiMuhtar adayının evinden ve iş yerinden çıkanlar şoke etti
Katilin kardeşi Büyükşehir Belediye Başkan adayı!Katilin kardeşi Büyükşehir Belediye Başkan adayı!
Anahtar Kelimeler:
Şevki Yılmaz Ümit Özdağ İlber Ortaylı abdülhamid han halil konakçı
En Çok Okunan Haberler
1 Nisan'da emekliye çifte zam iddiası!

1 Nisan'da emekliye çifte zam iddiası!

21 yıl sonra ilk değişiklik için düğmeye basıldı!

21 yıl sonra ilk değişiklik için düğmeye basıldı!

Önce suratını çevirdi, sonra tavana baktı!

Önce suratını çevirdi, sonra tavana baktı!

Eski eşini 23 yerinden vurmuştu! Cani kocaya film gibi operasyon

Eski eşini 23 yerinden vurmuştu! Cani kocaya film gibi operasyon

Dünyada bir ilk! Cilt kanseri için çığır açacak tedavi yöntemi onaylandı: Hasta başı 515 bin dolar

Dünyada bir ilk! Cilt kanseri için çığır açacak tedavi yöntemi onaylandı: Hasta başı 515 bin dolar

Daha önce duymadınız! Oktar'ın kabarık sabıkasına yenileri eklendi: İşin içine 'Tapınakçılar' da girdi

Daha önce duymadınız! Oktar'ın kabarık sabıkasına yenileri eklendi: İşin içine 'Tapınakçılar' da girdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.