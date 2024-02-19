Ümit Özdağ'dan Şevki Yılmaz'ın "Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum" ifadesine çok sert çıkış! "Dilerim onu bir yerde görmem"

Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu dün İstanbul'da dünya evine girdi. Düğüne damga vuran ise Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Prof. Dr. Ortaylı'nın nikah şahidi olarak törende yer alması, özellikle sosyal medyada gündem oldu. Ortaylı'nın Halil Konakçı'yla aynı masada olan görüntüleri de çok konuşulmuştu. Düğün töreninde eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz'ın "Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum" sözleri ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunacağını vurgulayarak açıklamasının devamında, "Umarım bir yerde Şevki'yi görmem. Onun hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Dilerim onu bir yerde görmem olağanüstü öfkeliyim. Atatürk'e küfretti o lafı ona yediririm." ifadelerini kullandı.

Özdağ'ın programdaki açıklamalarının devamı şu şekilde:

"SÜRÜLMEYİ HAK ETTİKLERİNİ TEKRAR ANLADIM"

Bu tür adamları düğünlerine davet eden Osmanlı torunlarının da bu ülkeden sürülmeyi hak ettiklerini tekrar anladım.

MURAT KURUM'A DESTEK VERİYOR MUSUNUZ? SORUSUNA YANIT VERDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçim öncesinde Cüneyt Özdemir Youtube kanalında Kenan Taş'ın konuğu oldu. Ümit Özdağ, yine sert sözlerle Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Ekrem İmamoğlu için 'kutsalı olmayan bir siyasetçi' diyen Ümit Özdağ, İBB başkanını TV programına davet etti.

Erdoğan 22 senedir yapacağını yaptı şimdi de İmamoğlu çıktı. Diyarbakır'a gidip HDP'lilerle poz verip İstanbul'da Orhun Abideleri'nden bahseden bir siyasetçi. İnsanda bir samimiyet olur bunun üçü bir arada olmaz kardeşim. Murat Kurum da aynısını yapıyor kendiniz olun kardeşim, samimiyetiniz olsun.

"İMAMOĞLU'NUN KUTSALI YOK"

Ekrem İmamoğlu'nun kutsalı yok, kutsalı olmayan bir siyasetçi. Bunlara güvenilmez. Ben İmamoğlu'na başından beri güvenmediğimi söyledim. İmamoğlu'na güvenen birisi vardı halini biliyoruz başına gelenleri görüyoruz Kemal Kılıçdaroğlu! İmamoğlu ile beni bir TV programına çıkartın.

NE OLMUŞTU?

Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu İstanbul'da evlendi.

Yiğit Onur Kaya ile dünya evine giren Osmanlı Hanedanının hayatta olan 14 kadın üyesinden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğünü gündem yarattı.

Söz konusu törende eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yaptığı konuşma sırasında kullandığı "Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum" ifadeleri olay olmuştu.

Düğün törenine Prof. Dr. İlber Ortaylı da katılmıştı.





