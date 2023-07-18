Ümit Özdağ'ın sözleri gündem oldu! İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun 'dağıttıklarını' anlatıp isyan etti: 'Aklım almıyor, hayret ediyorum...'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Zafer Partisi, Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı. Seçimlerin ikinci turu öncesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında yapılan görüşmeler dikkat çekmiş ve İçişleri Bakanlığı'nın Özdağ'a verileceği belirtilmişti.

Özdağ yaptığı yeni açıklamada görüşmelerde İçişleri Bakanlığı'nın yanı sıra MİT Başkanlığı ile 2 bakanlığın daha Zafer Partisi'ne verilmesinin konuşulduğunu aktardı.

Canlı yayında Özdağ'ın açıklamalarını değerlendiren İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'na isyan ederek şunları ifade etti:

"ARTI BİR BAKANLIK VERDİ"

"Ben anlamakta zorlanıyorum Kılıçdaroğlu, altılı masanın adayı olabilmek için her birine kafadan cumhurbaşkanı yardımcılığı ayrıca bonus olarak birer bakanlık belli bir oyu elde edenlere de artı bir bakanlık verdi. Zaten bakanlık sayısı kaç ki 17. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcılığı verdi. Bak, aday olabilmek için. Her birine bir bakanlık verdi. Etti sana 5, CHP dışında 5 gitti. Bir de oyu nispetinde bazı bakanlıklar ayrıca bakanlık alacaktı İYİ Parti gibi. Ona da 2-3 vermiş olabilir.

"CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINI KİME VERDİ ACABA"

17 bakanlığın rahatlıkla 8-9’unu vermiş. Sırf ne için, bu partilerin ortak adayı olabilmek için. Bunlara ayrıca aday olabilmek için bir de 39 milletvekilliği seçilebilecek yerden verdi. Seçilemeyecek yerden olanlar dahil 70 tane verdi. Bu paketin yanı sıra sayın Kılıçdaroğlu bu kez de seçilebilmek için de Ümit Özdağ’a 4 bakanlık artı MİT’i vermiş. Cumhurbaşkanlığı makamını kime verdi acaba merak ediyorum. Cumhurbaşkanlığını kime verdi!

"CHP'LİLERE BAKANLIK KALDI MI?"

Öyle ya zaten siz 17 bakanlığın yaklaşık 10’nu dağıtmışsınız kafadan 10 girmiş, yetmemiş 6 tane cumhurbaşkanı yardımcılığı vermişsiniz. Cumhurbaşkanlığını kime verdiniz sayın Kılıçdaroğlu! Hayret ediyorum yani! CHP’lilere bakanlık kaldı mı? Bu dağıtımdan bunca dağıtımdan sonra ülkeyi nasıl yönetmeyi düşündünüz. Bir kere aklım almıyor. İçişleri Bakanlığını siz gerçekten Ümit Özdağ’a verdiyseniz ki verdiği anlaşılıyor. Adam yazılı mutabakat var diyor. Daha önce de tweet atmış. Bir türlü kafam almıyor.

İçişleri Bakanlığı ve MİT gibi iki kritik müessese Ümit Özdağ’a verilmiş olacak. Zaten ekonomi ve bazı bakanlıklarda da diğer partilere bir dağıtım söz konusuydu. Yani CHP’lilere sadece Kültür Bakanlığı mı kalıyor! Kültür Bakanlığı ile Spor Bakanlığı mı kalıyor CHP’lilere! Ya bu CHP’lilerin günahı ne?"

