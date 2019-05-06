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Ümraniye'de işyeri alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:57 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE' de bulunan baskı atölyesi alev alev yandı.

Ümraniye'de işyeri alev alev yandı

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE' de bulunan baskı atölyesi alev alev yandı. İşçilerin çalıştığı sırada çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede hasar oluştu.
İmes Sanayi Sitesi B blokta bulunan ve sıcak baskı ve pres atölyesi olarak kullanılan bir işyerinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada içeride çalışan işçilerden bazıları yangına müdahale etmeye çalışırken, bazıları ise kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangına müdahalede ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangın çıktığı sırada içeride olan bir çalışan, "İçeride çalışma yaparken ufak bir kıvılcımdan çıktı. Müdahale ettik ama başarılı olamadı. Şu anda kimse yok." diye konuştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar oluştu.
(FOTOĞRAF)

Ümraniye'de işyeri alev alev yandıÜmraniye'de işyeri alev alev yandıÜmraniye'de işyeri alev alev yandıÜmraniye'de işyeri alev alev yandı

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