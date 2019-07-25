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UNHCR: "Libya’daki gemi kazasında 150 mülteci ölmüş olabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Libya kıyılarında meydana gelen gemi kazasında yaklaşık 150 mültecinin ölmüş olabileceğini bildirdi.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Charlie Yaxley, Trablus’un 120 kilometre doğusundaki Al Khoms kasabasından içinde yaklaşık 300 göçmenle Libya’ya doğru yola çıkan geminin geçirdiği kazada yaklaşık 150 mültecinin ölmüş olabileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Libya kıyılarında meydana gelen gemi kazasında yaklaşık 150 mültecinin ölmüş olabileceğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Charlie Yaxley, Trablus’un 120 kilometre doğusundaki Al Khoms kasabasından içinde yaklaşık 300 göçmenle Libya’ya doğru yola çıkan geminin geçirdiği kazada yaklaşık 150 mültecinin ölmüş olabileceğini bildirdi. Yaxley, kurtulan yaklaşık 150 kişinin ise balıkçılar tarafından kurtarıldığını ve ardından Libya Sahil Güvenlik görevlileri tarafından sahile geri gönderildiklerini söyledi.
UNHCR ve diğer BM kurumları mültecilerin insanlık dışı koşullarda rutin olarak hapsedildikleri bir çatışma bölgesi olan Libya’ya iade edilmemelerini defalarca istedi.

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