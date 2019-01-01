Üniversite öğrencilerinden köy okulları için proje

Kastamonu'da 10 üniversite öğrencisi, köy okullarında eğitim gören öğrencilere kitap ve kırtasiye yardımı amacıyla proje yürütüyor.

Kentteki kırtasiyeciler, dernekler ve vatandaşlardan yardım talep eden üniversite öğrencileri, bunları köy okullarında eğitim gören yaklaşık 250 öğrenciye ulaştırmayı hedefliyor.

Yardımın ardından çocukları üniversiteye davet edecek üniversiteliler, böylece köy okullarında eğitim gören öğrencilerin gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Elif Ataysın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy okullarındaki öğrencilere yardım etmek için yola çıktıklarını söyledi.

Projelerini duyurmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Ataysın, birçok kişinin kendilerine yardımda bulunduğunu anlattı.

İlk etapta kitap ve kırtasiye yardımı yapmayı planladıklarını dile getiren Ataysın, şunları kaydetti:

"Üniversite hocalarımızla da görüştük. Köydeki çocukları üniversitede derse sokmayı düşünüyoruz. Öğrenciler arasında iletişim ağı olsun diye birlikte etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. Bu projeyi sadece kitap ve kırtasiye yardımı olarak değil, öğrencilerle iç içe olabileceğimiz belli başlı etkinliklere dönüştürmek istiyoruz."

Gazetecilik Bölümü öğrencisi Meryem Kırkan da yardım projesine 10 kişilik ekiple başladıklarını belirterek, "Mümkün olduğunca fazla öğrenciye ulaşmak istiyoruz. Bu yardımı inşallah en yakın zamanda götürmeyi düşünüyoruz. Projemiz devam ediyor. Üniversite öğrencileri olarak duyarsız olmak istemedik." diye konuştu.

