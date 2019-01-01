HABER

Üniversite öğrencilerinden köy okulları için proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 14:22 | Son Güncelleme

Kastamonu'da 10 üniversite öğrencisi, köy okullarında eğitim gören öğrencilere kitap ve kırtasiye yardımı için çalışma başlattı

Kastamonu'da 10 üniversite öğrencisi, köy okullarında eğitim gören öğrencilere kitap ve kırtasiye yardımı amacıyla proje yürütüyor.

Kentteki kırtasiyeciler, dernekler ve vatandaşlardan yardım talep eden üniversite öğrencileri, bunları köy okullarında eğitim gören yaklaşık 250 öğrenciye ulaştırmayı hedefliyor.

Yardımın ardından çocukları üniversiteye davet edecek üniversiteliler, böylece köy okullarında eğitim gören öğrencilerin gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Elif Ataysın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy okullarındaki öğrencilere yardım etmek için yola çıktıklarını söyledi.

Projelerini duyurmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Ataysın, birçok kişinin kendilerine yardımda bulunduğunu anlattı.

İlk etapta kitap ve kırtasiye yardımı yapmayı planladıklarını dile getiren Ataysın, şunları kaydetti:

"Üniversite hocalarımızla da görüştük. Köydeki çocukları üniversitede derse sokmayı düşünüyoruz. Öğrenciler arasında iletişim ağı olsun diye birlikte etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. Bu projeyi sadece kitap ve kırtasiye yardımı olarak değil, öğrencilerle iç içe olabileceğimiz belli başlı etkinliklere dönüştürmek istiyoruz."

Gazetecilik Bölümü öğrencisi Meryem Kırkan da yardım projesine 10 kişilik ekiple başladıklarını belirterek, "Mümkün olduğunca fazla öğrenciye ulaşmak istiyoruz. Bu yardımı inşallah en yakın zamanda götürmeyi düşünüyoruz. Projemiz devam ediyor. Üniversite öğrencileri olarak duyarsız olmak istemedik." diye konuştu.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Alışveriş sonrası poşetlere ilk kez ücret ödedilerAlışveriş sonrası poşetlere ilk kez ücret ödediler
Polis teşkilatına taze kanPolis teşkilatına taze kan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kastamonu üniversitesi Kırtasiye köy okulu öğrenci yardım

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükada'da at ahırında yangın!

Büyükada'da ahırların olduğu bölgede yangın!

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde

Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde!

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

TEM'de feci kaza! Metrelerce aşağı uçtu: 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Metrelerce aşağı uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.