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Üniversite öğrencilerine ücretsiz 'çamaşır kafe'

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 09:50 | Son Güncelleme

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Kampüsü'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Çamaşır Kafe', öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti veriyor.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi Kampüsü'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Çamaşır Kafe', öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti veriyor. Çamaşır kafede öğrencilere, kitap okuma ve ders çalışma imkanı da sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yurtların karşısında çamaşır kafe açtı. 50 makinenin bulunduğu kafede öğrencilerin poşet ya da çantalarla getirdiği çamaşırları, yıkanıp kurutulduktan sonra teslim ediliyor. 08.00- 19.00 saatleri arasında hizmet veren kafeye, çamaşırlarını yıkamaya getiren öğrencilerden ücret ya da temizlik malzemesi istenmiyor. Öğrenciler çamaşırlarını beklerken ders çalışma, kitap okuma ve çay içme imkanı da sağlanıyor. Çay ve kahvenin ücretsiz ve self servis olduğu kafenin kapıları haftanın her günü açık. Cumartesi günleri kitap okuma etkinliği yapılan kafede, pazar günü ise sinema günleri düzenleniyor. Kafeden yararlanan öğrencilerin katılımıyla oluşturulan gruplarla sosyal projeler uygulamaya geçiriliyor. Çamaşırlarını ücretsiz yıkama imkanına sahip olan öğrenciler, verilen hizmetten hayli memnun.

ZEKA OYUNLARI DA ÖĞRETİYORUZ

Çamaşır kafenin gençlik lideri Merve Nur Akkuş, öğrencilerin ilgisinin büyük olduğunu söyledi. Kafede verilen hizmetlerden bir bedel alınmadığını ifade eden Akkuş, her gün 50 makinenin de çalıştığı bilgisini verdi. Akkuş, kafede çamaşır yıkamaya gelen öğrencilere zeka oyunları öğrettiklerini ve gönüllü olanlarla birlikte sosyal aktivitelerde bulunduklarını anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Kültür Koordinatörü Muhammed Gökberk Kocaaliler, 2016'dan bugüne kadar 50 bine yakın öğrencinin çamaşır kafeden yararlandığını söyledi. Bugüne kadar sinema, tiyatro gibi 400 ayrı etkinlik yapıldığı bilgisini veren Kocaaliler, 2 bine yakın kitabın bulunduğu kafeye günde 150 ile 200 arasında öğrenci geldiğini ifade etti.

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