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Üniversite öğrencisi Burak, aşırı dozda uyuşturucudan öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 14:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, aşırı dozda uyuşturucu kullanan üniversite öğrencisi Burak B.

Üniversite öğrencisi Burak, aşırı dozda uyuşturucudan öldü

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'da, aşırı dozda uyuşturucu kullanan üniversite öğrencisi Burak B. (23), kalbinin durması nedeniyle yaşamını yitirdi.
Olay, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Burak B. saat 01.00 sıralarında arkadaşı Y.C.Y.'nin Toros Mahallesi'ndeki evine gitti. İki arkadaş, gecenin ilerleyen saatlerinde uyuşturucu kullandı ve yattı. Bugün öğle saatlerinde uyanan Y.C.Y., Burak B.'nin hareketsiz yattığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, solunumu duran Burak B.'yi, kalp masajı yaparak yeniden yaşama döndürdü.
Ambulansa yakındaki özel bir hastaneye götürülen Burak B., doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Burak B.'nin cenazesi incelemelerden sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Y.C.'yi gözaltına aldı.
Diğer yandan Burak B.'nin uyuşturucu tedavisi gördüğü, bu nedenle karın bölgesine çip taktırdığı kaydedildi.

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Üniversite öğrencisi Burak, aşırı dozda uyuşturucudan öldü

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