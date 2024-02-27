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  4. Üniversite öğrencisini bıçaklayarak öldürdü! Aynı kıza arkadaşlık teklif etmişler

Üniversite öğrencisini bıçaklayarak öldürdü! Aynı kıza arkadaşlık teklif etmişler

27.02.2024 19:40
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İzmir'de tartıştığı üniversite öğrencisi Nebi Özdemir'i (22) bıçaklayarak öldüren şüpheli O.G. (19), adliyeye sevk edildi. O.G.'nin polisteki ifadesinde, Özdemir ile aynı kıza arkadaşlık teklif ettikleri için aralarında husumet olduğunu, sokakta karşılaşınca da çıkan kavgada olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Üniversite öğrencisini bıçaklayarak öldürdü! Aynı kıza arkadaşlık teklif etmişler

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Sarıyer Mahallesi 5714/42'nci Sokak'ta meydana geldi. Gaziantep'ten gelen Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı'nda okuyan Nebi Özdemir, sokakta O.G. ile karşılaştı. İddiaya göre, ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O.G., yanındaki bıçakla Özdemir'i 2 bacağı ve göğsünden bıçakladı. Özdemir yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Özdemir, ambulansla kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O.G., polis ekiplerinin çalışmasıyla Güzelbahçe ilçesinde, suç aletiyle yakaladı. Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen O.G.'nin ifadesinde; Nebi Özdemir ile bir süre önce aynı kıza arkadaşlık teklif ettikleri için aralarında husumet olduğunu, sokakta karşılaşınca da çıkan kavgada olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından O.G., adliyeye sevk edildi.

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(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İzmir nebi
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