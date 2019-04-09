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Üniversiteden ağaç yetiştirebilmek için ’Acil Toprak Aranıyor’ kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:17 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesi, tuzlu toprak yapısından dolayı ağaç yetişmeyen kampüsü ağaçlandırabilmek için toprak arıyor.

Üniversiteden ağaç yetiştirebilmek için ’Acil Toprak Aranıyor’ kampanyası

Aksaray Üniversitesi, tuzlu toprak yapısından dolayı ağaç yetişmeyen kampüsü ağaçlandırabilmek için toprak arıyor. ‘Acil Toprak Aranıyor’ kampanyası başlatan rektörlük, toprak bağışı için destek bekliyor.
Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Aksaray, Tuz Gölü havzasında bir şehirdir ve buna bağlı olarak kampüsteki toprak yapısı da bu nedenle oldukça tuzlu. Tuzlu bir toprakta yeşillendirme yapmak mümkün değil. Kampüsün ağaçlandırılması için tek çare dış bölgelerden dikim yapmaya uygun nitelikte toprağı kampüse getirmek. Biz de bundan yaklaşık 1 yıl önce ‘Acil Toprak Aranıyor’ isimli bir kampanya başlattık” dedi.
Şahin, inşaat temeli açarken çıkarılan hafriyatın kampüse getirilmesi için şehirdeki müteahhitlerle görüştüklerini de söyledi. Bugüne kadar 300 kamyon toprak bağışlandığını belirten Şahin “Bir kamyon toprakla ortalama dört fidan yetiştirebiliyoruz. Kampüsümüzün toplam büyüklüğü 5 milyon metrekare. Yani çok fazla miktarda toprağa ihtiyacımız var. Yapılacak her bağış bizim için çok büyük bir önem arz ediyor. Bir, sıfırdan büyüktür. Bir kamyon toprak dahi olsa bizim için çok değerli. Bunun bir gönül işi olduğunu biliyoruz. Biz yaşadığımız şehre âşık şekilde çalışmalar yapıyoruz. Allah’ın izni ve duyarlı insanlarımızın destekleriyle Aksarayımızı ve kampüsümüzü daha yeşil bir hale getireceğiz” diye konuştu.

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