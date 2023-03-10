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Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler'de eğitim yüz yüze mi devam edecek? YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama

10.03.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından üniversitelerin açılış tarihi ertelenmişti. Bu süreçte YÖK tarafından yapılan açıklamada üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurulmuştu. Üniversiteler eğitim sürecinin nasıl devam edeceği merak edilirken YÖK Başkanı Erol Özvar'dan açıklama geldi. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler'de eğitim yüz yüze mi devam edecek? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler'de eğitim yüz yüze mi devam edecek? YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından okullar tatil edildi ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Bu aranın ardından online eğitime geçileceği açıklanmıştı.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, nisan ayı itibarıyla üniversitelerde yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğinin değerlendirileceğini belirtmişti. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler'de eğitim yüz yüze mi devam edecek? İşte üniversitelerde son durum...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı.

YÖK Başkanı Özvar bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini dile getirdi.

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ÜNİVERSİTELER'DE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Öte yandan Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini de bildirdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın üniversitelerin durumuna ilişkin son açıklaması şöyle;

''Depremden doğrudan etkilenen 11 ildeki yüksek öğretimle ilgili değerlendirme yapmak isterim. Bölgede bulunan üniversiteler toplam örgün öğretimin yüzde 9’una sahip. Bölgede ikametgahı olan ya da eğitim alan öğrenciler yüzde 15’e tekabül ediyor. Büyük afetten etkilenen öğrenci sayısı son derece yüksektir. Depremden etkilenen illerde toplam 47 bin Üniversite personeli bulunmakta.

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Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız.

11 ildeki üniversitelerimizin çoğu kampüsümüzde yıkılan binanın olmadığı görülmüştür. Tüm illerde çoğu binamız kullanabilir durumdadır.''

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UYGULAMALI BÖLÜMLER NELER?

Tıp Fakültesi’nin 4, 5. ve 6. Sınıf öğrencilerini,

Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. Sınıf öğrencilerini,

Veterinerlik Fakültesi’nin 5. Sınıf öğrencilerini,

(7+1) programı uygulayan Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin (+1) dönemdeki öğrencileri,

Hemşirelik, Ebelik, Denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),

(6+2) veya (7+1) programı uygulayan Spor Bilimlerinin (+1) veya (+2) dönemdeki öğrencileri,

(3+1) veya (2+1) programı uygulayan Meslek Yüksekokullarının (+1) dönemdeki öğrencileri, Meslek Yüksekokullarının İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),

Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencilerini, kapsamaktadır ve bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz bu konuda ayrıntılı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edilebilecektir.

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