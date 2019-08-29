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Üniversiteli Burcu, görme engellilere rehber köpek eğitiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 12:22 | Son Güncelleme

ÜNİVERSİTE öğrencisi Burcu Bora (23), 2015 yılından bu yana Rehber Köpekler Derneği'nde görme engelliler için rehber köpekleri eğitiyor.

Üniversiteli Burcu, görme engellilere rehber köpek eğitiyor

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ÜNİVERSİTE öğrencisi Burcu Bora (23), 2015 yılından bu yana Rehber Köpekler Derneği'nde görme engelliler için rehber köpekleri eğitiyor. Ankara'da İnci Usluel'in derneğe bağışladığı ve görme engellilere rehber olmasını istediği köpeğini teslim alan Burcu Bora, amaçlarının Türkiye'deki 756 bin görme engellinin sosyal statülerinin artması ve yaşam kalitelerinin düzelmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.
Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Burcu Bora, görme engelli avukat Nurdeniz Tunçer ve İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un eşi Maggie Moore tarafından 2014 yılında kurulan Rehber Köpekler Derneği'ne 2015 yılında gönüllü üye oldu. Bora, 140 gün boyunca İstanbul ve Ankara'da bu konuda uzman olan İngiliz eğitmenlerden 'görme engelli hareketlilik', 'rehber köpek' ve 'servis köpeği' eğitimleri aldı. Bora, eğitimlerin ardından köpek eğitmeni sertifikası aldı. Burcu Bora, dernekte hem görme engelliler için rehber köpekleri eğitiyor hem de bu tür köpeklerin derneğe kazandırılmasında ve görme engellilerle eşleştirilmesinde rol alıyor.
'3-6 AY BOYUNCA EĞİTİYORUZ'
Ankara'da İnci Usluel'in derneğe bağışladığı görme engellilere rehber olmasını istediği köpeğini teslim alan Burcu Bora, rehber köpeklerin eğitim süreçleri hakkında bilgi verdi. Burcu Bora, yavruyken alınan ve gönüllü bir bakıcı aileye verilen köpekleri 1 yaşına geldiği zaman tekrar geri aldıklarını ve 3-6 ay boyunca eğittiklerini söyledi. Bora "Bu eğitimlerde kaldırımda durma, kalabalık ortamda ne yapması gerektiği, yolda doğru gitme gibi testleri geçerlerse rehber köpek oluyorlar. Rehber köpek olduğuna emin olduktan sonra görme engelli insanlar ile eşleştirme başlıyor. Bu eşleştirmede hem eğitilmiş köpeğin hem de görme engellinin özellikleri çok önemli oluyor. Bunun için mükemmel bir eşleştirme yapmamız gerekiyor" dedi.
'756 BİN GÖRME ENGELLİYE REHBER KÖPEK YETİŞTİRİYORUZ'
Burcu Bora, amaçlarının 756 bin görme engelli için rehber köpek yetiştirmek olduğunu söyleyerek, "Bu sayede görme engelli insanların sosyal yaşam kalitelerini ve farkındalıklarını arttırmak istiyoruz. Çünkü bu rehber köpekler görme engellileri öncelikle sosyalleştiriyor aslında ve bu sayede kendine daha güvenli yürüyebiliyorlar. Aslında onların da bir nevi bu köpekler sayesinde bağımsızlıkları artmış oluyor, evden çıkamayan görme engelli bireyler evden çıkabiliyor veya beyaz baston kullanan görme engelliler artık köpekleri ile birlikte arkadaş gibi bir gözle beraber yürümeye başlıyorlar. İlk olarak yurtdışında başlayan bu rehber köpek eğitimlerini biz artık ülkemizde yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

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Üniversiteli Burcu, görme engellilere rehber köpek eğitiyorÜniversiteli Burcu, görme engellilere rehber köpek eğitiyorÜniversiteli Burcu, görme engellilere rehber köpek eğitiyorÜniversiteli Burcu, görme engellilere rehber köpek eğitiyor

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