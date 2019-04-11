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Üniversiteli öğrencilerden unutulmayacak Polis Haftası kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 00:40 | Son Güncelleme

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Fakültesinde öğrenciler, Polis Teşkilatının 174’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamak için ilginç bir senaryoya imza attı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Fakültesinde öğrenciler, Polis Teşkilatının 174’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamak için ilginç bir senaryoya imza attı. Senaryo gereği öğrenciler ve okulda bulunan güvenlik görevlilerince organize edilen kutlama, polis ekiplerinin kavgaya müdahale ettiği esnada getirilen pasta ve alkışlar eşliğinde son buldu.

Polis ekiplerine, SUBÜ Sapanca Turizm Fakültesinde kavga ihbarı yapıldı. Daha sonrasında harekete geçen ekipler çıkan kavgayı ayırmak için okula geldi. Okul dışında bulunan öğrenciler kavganın kantin kısmında çıktığını söyledi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri kantinde öğrenciler ve okulda bulunan güvenlik görevlilerince organize edilen kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. O esnada öğrenciler ve güvenlik görevlileri alkışlar eşliğinde ‘Polis Haftanız Kutlu Olsun’ diyerek senaryo gereği tutuştukları kavgaya son verdi. Daha sonrasında alkışlar eşliğinde üzerinde ‘Polis Haftası Kutlu Olsun’ yazılı pasta getirildi. Olay esnasında ise kavgayı ayırmak için okula gelen polislerin mutluluk ve şaşkınlıkları ise adeta yüzlerinden okundu. Öğrenciler ve güvenlik görevlilerince hazırlanan organizasyon, unutulmayacak bir Polis Haftası kutlamasına imza attı.

Üniversiteli öğrencilerden unutulmayacak Polis Haftası kutlaması

Üniversiteli öğrencilerden unutulmayacak Polis Haftası kutlaması

Üniversiteli öğrencilerden unutulmayacak Polis Haftası kutlaması

Üniversiteli öğrencilerden unutulmayacak Polis Haftası kutlaması

Üniversiteli öğrencilerden unutulmayacak Polis Haftası kutlaması

Üniversiteli öğrencilerden unutulmayacak Polis Haftası kutlaması

Üniversiteli öğrencilerden unutulmayacak Polis Haftası kutlaması

Üniversiteli öğrencilerden unutulmayacak Polis Haftası kutlaması

Üniversiteli öğrencilerden unutulmayacak Polis Haftası kutlaması

Üniversiteli öğrencilerden unutulmayacak Polis Haftası kutlaması

Üniversiteli öğrencilerden unutulmayacak Polis Haftası kutlaması

Üniversiteli öğrencilerden unutulmayacak Polis Haftası kutlaması

Üniversiteli öğrencilerden unutulmayacak Polis Haftası kutlaması
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