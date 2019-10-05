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Üniversiteyi pembe fiyonklarla donatıp meme kanserine dikkati çektiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.10.2019 10:15 | Son Güncelleme

Erzurum'da kadınlarda sık görülen meme kanserine dikkati çekmek için Atatürk Üniversitesince kampüsteki lambalar pembe renklileriyle değiştirilip ağaçlar pembe fiyonklarla süslendi - Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: - "Üniversitemizin girişinden itibaren birçok caddede ağaçları pembe fiyonklar ile süsledik, aydınlatma sistemlerimizi pembe renge dönüştürdük. Bu sayede yerleşkemizde 'pembe caddeler' tanzim etmiş olduk"

Erzurum'da kadınlarda sık görülen meme kanserine dikkati çekmek amacıyla Atatürk Üniversitesinin yerleşkesindeki ağaçlar pembe fiyonklarla süslendi, lambalar pembe renklileriyle değiştirildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında ağaçları pembe fiyonklarla süsledi.

Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde kurulan pembe masayla kadınlara bilgilendirme yapan görevliler, yerleşkedeki aydınlatma sistemlerini pembe renge dönüştürüp rektörlük binasının duvarına "Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır", "Ailenizi ve bizi sizsiz bırakmayın" yazılı pankart asarak meme kanseri ve erken tanısına dikkati çekti.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınlarda meme kanserinin sıklıkla görüldüğünü söyledi.

Dünyada her 3 dakikada bir kadına meme kanseri tanısı konulduğuna işaret eden Çomaklı, "Her yıl bir milyon kadın meme kanseri hastalığına yakalanıyor ve dünyada her 11 dakikada bu hastalıktan bir kişi yaşamını kaybediyor. Ülkemizde ise kansere bağlı ölümlerde kadınlarda en sık görülenlerin başında meme kanseri geliyor fakat erken teşhis edilirse yüzde 98 oranında tedavi edilebiliyor." diye konuştu.

- Üniversite kampüsü ışıl ışıl

Çomaklı, toplumun bilinçlendirilmesi ve etkili farkındalık oluşturulması için ekim ayının "meme kanseri bilinçlendirme ayı" kabul edildiğini dile getirerek, pembe kurdelelerin meme kanserine dikkati çeken sembol olarak gösterildiğini anlattı.

Bunun için çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade eden Çomaklı, şöyle konuştu:

"Üniversitemizin girişinden itibaren birçok caddede ağaçları pembe fiyonklar ile süsledik, aydınlatma sistemlerimizi pembe renge dönüştürdük. Bu sayede yerleşkemizde pembe caddeler tanzim etmiş olduk. Kampüsümüzde yer alan billboardlar ile çeşitli mecraları konuyla ilgili görsellerle donattık. Kadın çalışanlarımızın kapılarına astığımız kartlar ile de hastalığa dikkati çekmeye çalıştık."

- 31 Ekim'e kadar ücretsiz mamografi hizmeti

Çomaklı, ay boyunca alışveriş merkezlerinde stant kurup meme kanseri ve erken teşhisine yönelik vatandaşları bilgilendireceklerini dile getirdi.

Sosyal güvencesi olan ya da olmayan kadınlara 31 Ekim'e kadar mamografi tarama hizmeti sunacaklarını ifade eden Çomaklı, "Üniversitemiz araştırma hastanesi poliklinik girişinde pembe masa birimi oluşturduk, hanımefendiler sabah 09.00 ila akşam 16.00 saatlerinde bu birimde bilgilendirildikten sonra mamografi tarama işlemini gerçekleştirebilecekler." diye konuştu.

Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Şahin de meme kanserinde erken teşhisin önemini ve yapılması gerekenleri anlattı.

PARTNERTürkiye'nin kehanet merkezi orası!Türkiye'nin kehanet merkezi orası!
Meme kanseri farkındalığı için kampüs pembe fiyonkla donatıldıMeme kanseri farkındalığı için kampüs pembe fiyonkla donatıldı
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