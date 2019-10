Üniversiteyi pembe fiyonklarla donatıp meme kanserine dikkati çektiler

Erzurum'da kadınlarda sık görülen meme kanserine dikkati çekmek amacıyla Atatürk Üniversitesinin yerleşkesindeki ağaçlar pembe fiyonklarla süslendi, lambalar pembe renklileriyle değiştirildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında ağaçları pembe fiyonklarla süsledi.

Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde kurulan pembe masayla kadınlara bilgilendirme yapan görevliler, yerleşkedeki aydınlatma sistemlerini pembe renge dönüştürüp rektörlük binasının duvarına "Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır", "Ailenizi ve bizi sizsiz bırakmayın" yazılı pankart asarak meme kanseri ve erken tanısına dikkati çekti.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınlarda meme kanserinin sıklıkla görüldüğünü söyledi.

Dünyada her 3 dakikada bir kadına meme kanseri tanısı konulduğuna işaret eden Çomaklı, "Her yıl bir milyon kadın meme kanseri hastalığına yakalanıyor ve dünyada her 11 dakikada bu hastalıktan bir kişi yaşamını kaybediyor. Ülkemizde ise kansere bağlı ölümlerde kadınlarda en sık görülenlerin başında meme kanseri geliyor fakat erken teşhis edilirse yüzde 98 oranında tedavi edilebiliyor." diye konuştu.