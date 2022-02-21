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Ünlü fenomen Merve Yalçın mekanda tacize uğradı! Şişeler, bardaklar havada uçuştu

21.02.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni olan Kürşat Juan ile Merve Yalçın gittikleri mekanda kavgaya karıştı. Merve Yalçın başka masada oturanların tacizine uğrayınca ortamda olay çıktı, şişeler, bardaklar havada uçuştu. Kavgada iki kişi yaralandı.

Ünlü fenomen Merve Yalçın mekanda tacize uğradı! Şişeler, bardaklar havada uçuştu

Fenomen Merve Yalçın gittiği mekanda tacize uğrayınca ortalık fena karıştı. Tiktok'ta yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kürşat Juan, kendisi gibi Tiktok fenomeni olan Merve Yalçın ve bir grup arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz yıl 15 Şubat günü Beşiktaş'taki bir eğlence mekanına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Juan, arkadaşı Yalçın'ı lavaboya götürmek için masasından kalktı. Bu sırada iddiaya göre genç fenomen Yalçın, ön masada bulunanların tacizine uğradı.

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Durumu mekan güvenliğine söylemelerine rağmen kimse gruba müdahalede bulunmadı. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; sonrasında ise, ön masa ile aralarında tartışma başladı. Taraflar birbirlerine masadaki şişe ve bardakları fırlatırken karşılıklı darp da oldu.

2 KİŞİ YARALANDI

Kürşat Juan, alnına isabet eden şişe nedeniyle yaralanırken karşı masadaki Seda Sarıgöl'ün göz çevresine kırılan bardak parçası isabet etti. Olay yerine gelen ambulans görevlileri tarafından Juan ve Sarıgöl'e ilk müdahale yapıldı.

Ekran Alıntısı

İfadelerine başvurulan taraflar birbirlerinden şikâyetçi olurken, masadaki Çayan Sarıgöl, Juan ve Yılmaz'ın kendilerini rahatsız ettiklerini, taciz iddiaları sırasında kavga çıktığını ve bir anda eline gelen şişeyi fırlattığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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