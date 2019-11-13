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Ünlü gezginler Bursa’yı gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 08:47 | Son Güncelleme

Türkiye Gezginler Derneği üyeleri Bursa’nın tarihi ve önemli mekanlarını ziyaret etti.Başkanlığını dünyanın en çok gezen insanları arasında yer alan Prof.

Türkiye Gezginler Derneği üyeleri Bursa’nın tarihi ve önemli mekanlarını ziyaret etti.
Başkanlığını dünyanın en çok gezen insanları arasında yer alan Prof. Dr. Orhan Kural’ın yürüttüğü Türkiye Gezginler Derneği Kulübü üyeleri, ülke içi ve dışında en ilginç yerlere yaptığı seyahatleriyle tanınıyor. Bursa’da tanınmış işadamı ve aynı zamanda hem seyyah hem de Türkiye Gezginler Derneği Kulübü’nün Bursa temsilcisi olan Tayfur Coşkun’un önderliğinde keşiflerde bulunan heyette, Kulübün Başkan yardımcısı Avukat Uğur Demircan, yönetim kurulu üyesi gazeteci Ahmet Coşkunaydın ile üye gezgin Zerrin Erdoğan da yer aldı.
Bursalı ekonomi gazetecisi Kenan Sertalp’in de iştirak ettiği topluluk üyeleri Bursa’nın ünlü hanlarını, çarşılarını, şehzâde türbelerini gezerek, Bursa’ya yapılacak geziler hakkında ön bilgi topladı. Bursa’nın keşfedilmemiş bir turizm ve kültür hazinesi olduğunu vurgulayan Orhan Kural ve dernek ve üyeleri, Bursa’nın bundan böyle ilk ziyaret edecekleri yer olacağını söyledi.

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