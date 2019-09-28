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Ünlü isimler Baksı Müzesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un başlattığı “Her şehri ünlüsüyle geziyorum” projesi kapsamında Baksı Müzesi’ne gelen aralarında tiyatro ve ses sanatçılarının da bulunduğu isimler, ilk defa geldikleri müzeye hayran kaldı.Aralarında Oktay Kaynarca, Uğur Murathan ve Şule Zeybek’in de bulunduğu 30 ünlü, Bayburt’a gelerek Çoruh Vadisi’ne bakan bir tepenin üzerinde yükselen Baksı Müzesini gezdi.Baksı Müzesi Kurucusu Prof.

Ünlü isimler Baksı Müzesinde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un başlattığı “Her şehri ünlüsüyle geziyorum” projesi kapsamında Baksı Müzesi’ne gelen aralarında tiyatro ve ses sanatçılarının da bulunduğu isimler, ilk defa geldikleri müzeye hayran kaldı.
Aralarında Oktay Kaynarca, Uğur Murathan ve Şule Zeybek’in de bulunduğu 30 ünlü, Bayburt’a gelerek Çoruh Vadisi’ne bakan bir tepenin üzerinde yükselen Baksı Müzesini gezdi.
Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin koçan tarafından müze hakkında bilgi alan ziyaretçiler aynı zamanda Şakir Gökçebağ’ın ‘Aşina’ isimli sergisinin açılışını da birlikte yaptı.
Türkiye’nin şehirlerinin bilinilirliğini arttırmak için bu yola çıktıklarını ifade eden Pervin Ersoy, yeni sezonun başlangıç ilinin Bayburt olduğunu söyledi.
Keyifli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatan Ersoy, “Çok güzel bir ziyaret gerçekleştirdik. Bayburt’ta olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Bayburt bizim yeni sezonda başlangıç ilimiz. Bu sene 15 şehri gezmeyi hedefledik ve Bayburt’la açılışı yaptık” dedi.
Baksı Müzesi’nin Bayburt’a Hüsamettin Koçan tarafından kazandırılan önemli bir değer olduğuna vurgu yapan Ersoy,
“Sevgili Hüsamettin hocamızın Bayburt’a kazandırdığı çok önemli bir değer. Bugünde sergi açılışımız vardı. Şakir Gökçebağ’ın Aşina isimli sergisinin açılışını yaptık. Eserler çok güzeldi. Çok keyifle gezdik. Müzeyi de bir bütünüyle gezdik. Gerçekten Bayburtlular çok şanslı” ifadelerini kullandı.
Ziyarette Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, İspir Kaymakamı Faruk Erdem, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ve kentte yaşayan vatandaşlar katıldı.

Ünlü isimler Baksı Müzesinde

Ünlü isimler Baksı Müzesinde

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