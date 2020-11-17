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Ünlü isimler bundan vazgeçemiyor! Bacaklarınızı kuru fırçalarsanız...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hayalinizdeki vücuda kavuşmak için ünlülerin vazgeçilmezi olan kuru fırçalama yöntemini deneyebilirsiniz. Vücut bakımı için adeta mucize etkiler gösteren kuru fırçalama nasıl yapılır? İşte detaylar...

Ünlü isimler bundan vazgeçemiyor! Bacaklarınızı kuru fırçalarsanız...

Son zamanların popüler cilt bakım rutini haline gelen kuru fırçalama, hem güzelleştiriyor hem de sağlığa katkı sağlıyor. Ünlü isimlerin sık sık bahsettiği kuru fırçalama yöntemi maliyetsiz ve son derece yararlı.

KURU FIRÇALAMA NASIL YAPILIR?

Kuru fırçalama, düzenli olarak yapıldığında kan dolaşımını hızlandırır, yumuşak masaj sonrası sinirleri uyarır. Bunun sonucunda vücuttaki hücreler hızlı bir şekilde yenilenir. Sağlığa olumlu etkisinin yanı sıra güzelleşmenize de yardımcı olur. Bacaklardaki selülit görüntüsünü zamanla ortadan kaldırır.

ORTA SERTLİKTE VÜCUT FIRÇASI TEMİN ETMELİSİNİZ

Doğal kıllara sahip olan ve orta sertlikte bir fırça satın alın. Kuru bacak ve kalçalarınızı dairesel hareketlerle fırçalamaya başlayın. Fırçalama işlemine ayaklarınızdan başlamalı ve daima kalp yönüne doğru olmalıdır. Ayaklar ve bacaklar yukarı doğru, boyun ve omuzlar ise aşağı doğru fırçalanmalı.

Ayaklardan sonra yavaş yavaş fırçalama işlemine devam ederek göğüs kafesine doğru gelinmelidir. Vücudunuzu fırçalarken sert hareketlerden kaçınmalı ve yavaş davranılmalı.

EN AZ 2 DAKİKA SÜRMELİ

Vücudun hassas yerlerine kuru fırçalama işlemi uygulanmamalı. Her bir noktadan 8/10 dairesel hareketle geçin. Kuru fırçalama işleminden önce duş almanız tavsiye edilir çünkü ölü derilerden bu şekilde daha hızlı kurtulabilirsiniz. Kuru fırçalama işlemi haftada en az 3 kez uygulanmalı.


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