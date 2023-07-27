Ünlü kadınlarla yaşadığı aşklarla tanınıyor! Alina Boz ile birlikte olan Umut Evirgen bakın ne demiş

Umut Evirgen ile Alina Boz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Çünkü Alina Boz uzun süredir birlikte olduğu Mtihan Can ile evlilik hazırlığı içindeydi.

6 yıllık ilişkisinin ardından işletmeci ile yeni aşka yelken açıp Yunanistan'a tatile giden Alina Boz herkesi şaşırttı. Umut Evirgen'e ise kimse şaşırmadı. İşletmecinin Serenay Sarıkaya'dan ayrıldığı günden bu yana Alina Boz'u takipte olduğu konuşuluyordu.

Yeni aşklarıyla gündemde olan ikili 2. Sayfa'nın haberine göre ilişkilerinden ciddi.

İddialara göre; Evirgen yakınlarına, "Bu kez çok ciddi ve farklı bir şey yaşıyorum" dedi. Çiftin evleneceği konuşuluyor.