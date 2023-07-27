MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü kadınlarla yaşadığı aşklarla tanınıyor! Alina Boz ile birlikte olan Umut Evirgen bakın ne demiş

Ünlü kadınlarla yaşadığı aşklarla tanınıyor! Alina Boz ile birlikte olan Umut Evirgen bakın ne demiş

27.07.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün ve Serenay Sarıkaya gibi ünlü kadınlarla yaşadığı aşkla tanınan işletmeci Umut Evirgen uzun ilişkiden yeni çıkan Alina Boz ile aşk yaşıyor. Gündeme bomba gibi düşen aşkla ilgili işletmeci bakın ne demiş...

Umut Evirgen ile Alina Boz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Çünkü Alina Boz uzun süredir birlikte olduğu Mtihan Can ile evlilik hazırlığı içindeydi.

6 yıllık ilişkisinin ardından işletmeci ile yeni aşka yelken açıp Yunanistan'a tatile giden Alina Boz herkesi şaşırttı. Umut Evirgen'e ise kimse şaşırmadı. İşletmecinin Serenay Sarıkaya'dan ayrıldığı günden bu yana Alina Boz'u takipte olduğu konuşuluyordu.

Yeni aşklarıyla gündemde olan ikili 2. Sayfa'nın haberine göre ilişkilerinden ciddi.

alina-boz-ile-umut-evirgen-evleniyor-mu-QMELu

İddialara göre; Evirgen yakınlarına, "Bu kez çok ciddi ve farklı bir şey yaşıyorum" dedi. Çiftin evleneceği konuşuluyor.

22 yaş küçük sevgilisinin annesiyle samimi poz 22 yaş küçük sevgilisinin annesiyle samimi poz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı Bodrum'da ortaya çıktı! Son hali dikkat çektiYurt dışında yaşayan Aysun Kayacı Bodrum'da ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti
İki başrol oyuncusu yeniden bir arada! Çok ünlü dizide...İki başrol oyuncusu yeniden bir arada! Çok ünlü dizide...
Cenaze töreni bilgileri belli oldu! Cenaze töreni bilgileri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Umut Evirgen magazin

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Kıyamet alameti” denildi! Başına topladılar

“Kıyamet alameti” denildi! Başına topladılar

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Günün Videosu

'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.