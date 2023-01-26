Ünlü markaların en sevilen spor ayakkabı modellerinde kaçırılmayacak fırsat

"Under Armour ayakkabılar genelde zaten çok rahattır ancak bu üründe “deluxe foam” isminde bir taban kullanmışlar, çift katmanlı rahatlık şeklinde açıklıyor firma bu tabanı. Çok rahat bir ayakkabı ve aynı zamanda çok şık. Hem casual giyimde hem spor yaparken kullanılabilir. Tüm UA ayakkabıları gibi kalıbı dar, bir numara büyük alınmalı."