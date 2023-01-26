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Ünlü markaların en sevilen spor ayakkabı modellerinde kaçırılmayacak fırsat

25.01.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rahatlık, spor ayakkabı tercihinde olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Ardından ayakkabının tarzınıza uyup uymadığını değerlendirmek gerekiyor. Hem rahat hem de şık görünümlü bir spor ayakkabı arıyorsanız, kalitesiyle nam salmış markaların en sevilen spor ayakkabı modellerine mutlaka göz atmalısınız. Üstelik sizin için seçtiğimiz modellerde %40'a varan indirimler mevcut! İşte detaylar...

Ünlü markaların en sevilen spor ayakkabı modellerinde kaçırılmayacak fırsat

Ayakkabı deyince akla birçok model gelse de içlerinde en sevileni kuşkusuz spor ayakkabılar. Eğer ayağınıza uygun kaliteli bir spor ayakkabı seçimi yaptıysanız her adımda rahatlığın keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Sizin için rahatlığı ve şık tasarımıyla öne çıkan ünlü markaların en sevilen indirimli spor ayakkabı modellerini derledik.

1. Her adımda rahatlığın tadını çıkarın: Under Armour UA Charged Pursuit 3 Tech Erkek Koşu Ayakkabısı

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Kullanıcı yorumları

  • "Under Armour ayakkabılar genelde zaten çok rahattır ancak bu üründe “deluxe foam” isminde bir taban kullanmışlar, çift katmanlı rahatlık şeklinde açıklıyor firma bu tabanı. Çok rahat bir ayakkabı ve aynı zamanda çok şık. Hem casual giyimde hem spor yaparken kullanılabilir. Tüm UA ayakkabıları gibi kalıbı dar, bir numara büyük alınmalı."

  • "Ayakkabının kalitesi ve rahatlığı tartışılmaz. Ayakkabının kalıbı dar bu yüzden bir numara büyük alın, normalde 43 giyiyorum 44 aldım ayağııma tam oturdu."
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2. En sevilen modellerden biri: New Balance MS009 Erkek Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-01-25T153555.289

Kullanıcı yorumları

  • "Tam ayağıma göre, istediğim gibi ve oldukça rahat."

  • "Gayet rahat bir ayakkabı."
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3. Kombinlerinizin en şık tamamlayıcısı: Puma R22 Mono Low Boot Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-01-25T143944.024

Kullanıcı yorumları

  • "Çok rahat, ayağımda yok gibi."

  • "Çok şık. Her kıyafetime uyuyor. Çok beğendim. Tam kalıp."
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4. "İyi ki aldım!" diyeceksiniz: CAMPER CRCLR Ayakkabı Erkek

Adsız tasarım - 2023-01-25T160450.139

Kullanıcı yorumları

  • "Daha önce siyah gri olanı almıştım, gore-tex özelliği var."

  • "Yumuşak dokusu ve tam bedeninde gelmesi çok güzel."
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5. Kalitesine hayran kalacaksınız: New Balance ML574 Spor Ayakkabı Kadın

Adsız tasarım - 2023-01-25T153716.105

Kullanıcı yorumları

  • "Harika duruyor ayakta ama yarım kalıp büyüğünü sipariş verin."

  • "Vazgeçemediğim ayakkabı modeli. New Balance kalitesi."
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6. Hem spor hem şık: PUMA Tori Me Happy Low Boot Kadın

Adsız tasarım - 2023-01-25T144333.058

Kullanıcı yorumları

  • "Modeli, tarzı çok güzel."

  • "Rahat kalıp, güzel tasarım. Sevdim."
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7. Tarzınızı ortaya koyun: CAMPER Herren Drift-k100876 Sneaker

Adsız tasarım - 2023-01-25T155611.857

Kullanıcı yorumları

  • "Camper kalitesi der ve susarım. Mükemmel rahat."

  • "Şık, tarz olmak isteyenler kaçırmayın."
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8. Konforlu adımlar için: PUMA RBD Game Low Spor Ayakkabı Üniseks Yetişkin

Adsız tasarım - 2023-01-25T145110.035

Kullanıcı yorumları

  • "Çok rahat ve kaliteli bir ayakkabı. Tabanı özellikle yumuşak ve rahat. 42 numara giyerim, tam oldu. Bedeninizi alın."

  • "Ürün göründüğünden daha güzel."
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9. Bileğe uzanan modellerden hoşlananlara: Adidas Erkek Hoops 3.0 Mid Basketbol Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2023-01-25T155113.122

Kullanıcı yorumları

  • "Tam beklediğim gibi."

  • "Orijinal ürün gayet rahat ve giydiğim numarayı aldım ve tam oldu hiç düşünmeden alın, çok şık."
Ürünü İncele

10. Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz: PUMA Twitch Runner Trail Kış Koşu Ayakkabısı Üniseks Yetişkin

Adsız tasarım - 2023-01-25T145250.012

Kullanıcı yorumları

  • "Kaliteli ve rahat. Ayakta çok hoş duruyor. Tavsiye ederim."

  • "İyi bir spor ayakkabı, rahat. Trekking için ideal."
Ürünü İncele
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