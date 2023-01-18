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Fiyatı 750 TL'ye düştü! Kullanıcılarından tam not alan Philips kulaklıkta indirim

18.01.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik dinlerken, oyun oynarken, film izlerken hatta telefon görüşmesi yaparken kullanacağınız kaliteli bir kablosuz kulaklık mı arıyorsunuz? Cevabınız "Evet!" ise doğru yerdesiniz. Şık tasarımıyla ve yüksek ses kalitesiyle kullanıcılardan tam not alan Philips kulaklık kısa süreliğine indirimde! İşte detaylar!

Fiyatı 750 TL'ye düştü! Kullanıcılarından tam not alan Philips kulaklıkta indirim

"Fiyat performans ürünü kaliteli kulaklık arayışındayım." diyenler buraya! Size harika bir önerimiz var: Philips TAH5205 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık, şu an kısa süreliğine 200 TL'ye varan indirimle satışta! Kulak içi yerine kulak üstü kulaklıkların konforunu yaşamak isteyenler tarafından sıkça tercih edilen model, yüksek ses kalitesiyle müzik keyfini ikiye katlıyor, şık tasarımıyla gönülleri fethediyor. Siz de Philips kalitesinin üstün teknolojik özelliklerle buluştuğu bu kulaklığa bir şans vermek isterseniz acele etmelisiniz!

Şık tasarım, yüksek ses kalitesi: Philips TAH5205 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-01-17T145419.462

Kablosuz kulaklıklar, kulak içi ve kulak üstü olmak üzere iki farklı modelde üretiliyor. Kulak üstü modeller içinde şık tasarımı, yüksek ses kalitesi ve performansıyla öne çıkan Philips TAH5205 Kablosuz Kulaklık, kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Aux girişine sahip kulaklığı isterseniz kablolu da kullanabiliyorsunuz. İki yönde katlanabilmesi, kulak pedlerinin yumuşaklığı, ses yalıtımının iyi olması, dışarıya ses vermemesi ve dışarıdaki gürültüleri engellemesi kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyor. Siz de kulak üstü bir model arayışındaysanız 200 TL'ye yakın indirimle satışta olan bu kulaklığa mutlaka bir şans vermelisiniz.

Kullanıcı yorumları:

  • "Kullanışlı. Kızıma hediye aldım. Pil süresi, ses kalitesi ve kulaklık konforu iyi."

  • "On numara beş yıldız."
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