Fiyatı 860 TL'ye düştü! Puma unisex model spor ayakkabıda büyük fırsat

Ayak sağlığımız için bizi gün boyu rahat hissettirecek konforlu ve kaliteli ayakkabılar tercih etmemiz gerekiyor. "Öyle bir ayakkabı istiyorum ki ayaklarımı rahat ettirsin, günlük koşuşturmamda beni yarı yolda bırakmasın." diyorsanız tercihinizi kaliteli bir spor ayakkabıdan yana kullanmalısınız. Spor ayakkabılar; yürüyüşten koşuya, fitnesstan voleybola pek çok farklı amaca yönelik üretilse de temelde ayakları iyi kavrayarak rahat ettirmek üzere tasarlanır. Aradığınız rahatlıktaki ayakkabıyı buldunuz ama aynı zamanda tüm kıyafetlerinize de uysun istiyorsanız bu önerimize bayılacaksınız!

Puma R22 Mono Low Boot Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı

Kaliteli, dayanıklı ve şık tasarımlı spor ayakkabı modelleri üreten Puma'nın en sevilen modellerinden biri olan Puma R22 Mono Low Boot Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı, işlevsel özellikleriyle kullanıcıların takdirini kazanıyor. Kauçuk tabanı, ekstra kalın topuğu ve yumuşak yastıklama sağlamak için tasarlanmış konforlu çorap astarı sayesinde attığınız her adımda konfor vadediyor. Ağ dokulu üst yüzeyiyle nefes aldıran model, SoftFoam+ tabanlık sayesinde ultra yumuşaklık sunuyor.