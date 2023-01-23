HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 860 TL'ye düştü! Puma unisex model spor ayakkabıda büyük fırsat

Fiyatı 860 TL'ye düştü! Puma unisex model spor ayakkabıda büyük fırsat

23.01.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayaklarınıza aradığı rahatlığı sunacak harika bir spor ayakkabıyla karşınızdayız! Puma'nın en sevilen unisex modellerinden biri olan R22 Mono, bugüne özel tam 540 TL indirimle satışta! Hem şık hem spor görünümlü, konforlu bir ayakkabı arıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın! İşte detaylar...

Fiyatı 860 TL'ye düştü! Puma unisex model spor ayakkabıda büyük fırsat

Ayak sağlığımız için bizi gün boyu rahat hissettirecek konforlu ve kaliteli ayakkabılar tercih etmemiz gerekiyor. "Öyle bir ayakkabı istiyorum ki ayaklarımı rahat ettirsin, günlük koşuşturmamda beni yarı yolda bırakmasın." diyorsanız tercihinizi kaliteli bir spor ayakkabıdan yana kullanmalısınız. Spor ayakkabılar; yürüyüşten koşuya, fitnesstan voleybola pek çok farklı amaca yönelik üretilse de temelde ayakları iyi kavrayarak rahat ettirmek üzere tasarlanır. Aradığınız rahatlıktaki ayakkabıyı buldunuz ama aynı zamanda tüm kıyafetlerinize de uysun istiyorsanız bu önerimize bayılacaksınız!

Puma R22 Mono Low Boot Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-01-23T143617.457

Kaliteli, dayanıklı ve şık tasarımlı spor ayakkabı modelleri üreten Puma'nın en sevilen modellerinden biri olan Puma R22 Mono Low Boot Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı, işlevsel özellikleriyle kullanıcıların takdirini kazanıyor. Kauçuk tabanı, ekstra kalın topuğu ve yumuşak yastıklama sağlamak için tasarlanmış konforlu çorap astarı sayesinde attığınız her adımda konfor vadediyor. Ağ dokulu üst yüzeyiyle nefes aldıran model, SoftFoam+ tabanlık sayesinde ultra yumuşaklık sunuyor.

Ürünü İncele

Puma'dan Under Armour'a, Skechers'tan New Balance'a tüm indirimli spor ayakkabı modelleri burada!

Puma spor ayakkabılarda %40'a varan indirimler

New Balance'da fırsat zamanı!

Adidas spor giyim ürünlerinde kaçırılmayacak fırsat

Spor ayakkabıda yüksek kalite arayanlara: Under Armour'da indirim

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İlginizi Çekebilir

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Ayaklarınız yağışlı havalara inat gün boyu kupkuru, sıcacık kalsın ister misiniz?

Ayaklarınız yağışlı havalara inat gün boyu kupkuru, sıcacık kalsın ister misiniz?

 Rahatlığına hayran kalacağınız, sizi bulutların üzerinde dolaştıracak spor ayakkabılarla tanışın!

Rahatlığına hayran kalacağınız, sizi bulutların üzerinde dolaştıracak spor ayakkabılarla tanışın!

 Bu ayakkabılara herkes bayılıyor! İşte en çok satan kadın erkek spor ayakkabılar

Bu ayakkabılara herkes bayılıyor! İşte en çok satan kadın erkek spor ayakkabılar

 Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

 Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

 Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin
Anahtar Kelimeler:
Puma puma ayakkabı puma ayakkabı erkek puma spor ayakkabı

İş birliği İçerikleri

Fiyatı tam 25 bin TL! Dışarda üşümesin diye giymeye kıyamayacaksınız!

Fiyatı tam 25 bin TL! Dışarda üşümesin diye giymeye kıyamayacaksınız!

"Ne var bu parfümlerin içinde?" diyeceğiniz 5000 TL üstü parfümlerle tanışın

"Ne var bu parfümlerin içinde?" diyeceğiniz 5000 TL üstü parfümlerle tanışın

Hırsızlardan korkma devri bitti! İşte evinize güvenlik getirecek en iyi dijital kapı dürbünleri

Hırsızlardan korkma devri bitti! İşte evinize güvenlik getirecek en iyi dijital kapı dürbünleri

Bebeğinizi sıcacık bir mama ile mutlu etmenizi sağlayacak en iyi biberon ısıtıcılar

Bebeğinizi sıcacık bir mama ile mutlu etmenizi sağlayacak en iyi biberon ısıtıcılar

Keman çalarken en büyük destekçiniz olacak en iyi keman yastıkları

Keman çalarken en büyük destekçiniz olacak en iyi keman yastıkları

Yan flüt severlerin bayılacağı en iyi yan flüt markaları

Yan flüt severlerin bayılacağı en iyi yan flüt markaları

Tümünü Gör
Yan flüt severlerin bayılacağı en iyi yan flüt markaları

Yan flüt severlerin bayılacağı en iyi yan flüt markaları

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Bu ipuçlarına bayılacaksınız! İşte akıllı telefonunuzla harika fotoğraflar çekmenin yolları

Bu ipuçlarına bayılacaksınız! İşte akıllı telefonunuzla harika fotoğraflar çekmenin yolları

Bebeğinizin sağlığı için tercih edebileceğiniz en iyi cam biberonlar

Bebeğinizin sağlığı için tercih edebileceğiniz en iyi cam biberonlar

Bisiklet sürerken güvenliğiniz için takmanız gereken en iyi bisiklet kaskları

Bisiklet sürerken güvenliğiniz için takmanız gereken en iyi bisiklet kaskları

Müzik sevdalılarına özel en iyi elektro keman listesi

Müzik sevdalılarına özel en iyi elektro keman listesi

Tümünü Gör
Müzik sevdalılarına özel en iyi elektro keman listesi

Müzik sevdalılarına özel en iyi elektro keman listesi

Kondisyonunuzu artırmak için kullanabileceğiniz en iyi kondisyon küreği tavsiyeleri

Kondisyonunuzu artırmak için kullanabileceğiniz en iyi kondisyon küreği tavsiyeleri

Güzel koku olmazsa olmazım diyen buraya! 2023'ün en iyi erkek parfümlerini sizler için seçtik

Güzel koku olmazsa olmazım diyen buraya! 2023'ün en iyi erkek parfümlerini sizler için seçtik

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Airfryer alacaklar bu modellere bakmadan karar vermeyin! En iyisi hangisi? Sizin için karşılaştırdık

Airfryer alacaklar bu modellere bakmadan karar vermeyin! En iyisi hangisi? Sizin için karşılaştırdık

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Flaş fırsat: Robot süpürgede kısa süreliğine 3400 TL indirim!

Flaş fırsat: Robot süpürgede kısa süreliğine 3400 TL indirim!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti

Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti

Saldırgan tahliye edildi, o ise isyan etti: "Macera olsun diye vuruldum"

Dikkat çeken sözler! "Macera olsun diye vuruldum"

Gece saatlerinde evine girip bekledi! Babasına pusu kurup pompalı tüfekle öldürdü

Gece saatlerinde evine girip pusu kurdu!

Bakıcı dehşeti: Başından aşağı sıcak yemek döktüler! Hastanede ölüm kalım savaşı veriyor

Bakıcı dehşeti: Yaşlı kadına yaptıkları kan dondurdu

Zorla sarılıp dudağından öptü, "Bir dahaki sefere sen isteyeceksin" dedi! 66 yaşındaki adamdan liseli gence iğrenç taciz: "Baba-kız ilişkisi içinde..."

Liseli kıza kâbusu yaşattı! 'Baba-kız' sözleri pes dedirtti

İstanbul’da film gibi olay kamerada! Alkollü taksici çarptığı polisi sürükleyip kaçtı

Film gibi olay kamerada: Denetimde ortaya çıktı! Polisi sürükleyip kaçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.