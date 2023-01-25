Modadan elektroniğe onlarca kategorideki binlerce üründe indirim!

İhtiyaçlar hiç bitmiyor! Şöyle durup bir düşününce, kendimizi "Şuna da ihtiyacım var, bunu da ilk fırsatta almalıyım." derken buluyoruz. Hâl böyleyken alışveriş listemizdeki ürünleri en uygun fiyata almanın yollarını arıyoruz. İndirim dönemlerinde büyük bir sevinç yaşamamız da bundan... Neyse ki yine sevindirici bir haberimiz var, kış sezonu indirimlerinin eli kulağında, hatta çoğu marka şimdiden büyük fırsatlarla ürünlerini satışa sunmaya başladı bile. Biz de sizin için modadan elektroniğe onlarca kategorideki indirimli ürün gruplarını derledik. Haydi gelin, aradığınız ürünleri %40'a varan indirimlerle almanın keyfini yaşayın!

1. Puma ayakkabılarda %30'a varan indirim

2. Jack Jones giyim ürünlerindeki %30'a varan indirimi kaçırmayın

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5. İçeceklerinizi sıcacık tutacak Contigo termoslarda fırsat zamanı

6. Yüksek ses kalitesine hayran kalacağınız Bose kulaklık ve hoparlörlerde indirim

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8. Buharlı pişiriciden airfryera Philips, Goldmaster ve Wahl ürünlerinde uygun fiyatlar

9. Garmin akıllı saat ve outdoor teknoloji ürünlerinde indirim

10. Mutfağınızın havasını değiştirecek indirimdeki Jumbo ürünlerini keşfedin

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12. Ayakkabıda rahatlık arayanlar New Balance indirimini kaçırmayın

13. Yüksek kaliteyi spor giyimle buluşturan Under Armour'da indirim