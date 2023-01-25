HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Modadan elektroniğe onlarca kategorideki binlerce üründe indirim!

Modadan elektroniğe onlarca kategorideki binlerce üründe indirim!

24.01.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzünüzü güldürecek bir indirim haberiyle karşınızdayız! Modadan elektroniğe, ev yaşamdan giyilebilir teknolojiye onlarca kategorideki binlerce ürün kısa süreliğine indirimde. Monttan kabana, ayakkabıdan kulaklığa, termostan kahve makinesine aklınıza gelen birçok ürünü uygun fiyatla almak için yazımızı okumaya devam edin!

Modadan elektroniğe onlarca kategorideki binlerce üründe indirim!

İhtiyaçlar hiç bitmiyor! Şöyle durup bir düşününce, kendimizi "Şuna da ihtiyacım var, bunu da ilk fırsatta almalıyım." derken buluyoruz. Hâl böyleyken alışveriş listemizdeki ürünleri en uygun fiyata almanın yollarını arıyoruz. İndirim dönemlerinde büyük bir sevinç yaşamamız da bundan... Neyse ki yine sevindirici bir haberimiz var, kış sezonu indirimlerinin eli kulağında, hatta çoğu marka şimdiden büyük fırsatlarla ürünlerini satışa sunmaya başladı bile. Biz de sizin için modadan elektroniğe onlarca kategorideki indirimli ürün gruplarını derledik. Haydi gelin, aradığınız ürünleri %40'a varan indirimlerle almanın keyfini yaşayın!

1. Puma ayakkabılarda %30'a varan indirim

Adsız tasarım - 2023-01-24T145013.795

Ürünü İncele

2. Jack Jones giyim ürünlerindeki %30'a varan indirimi kaçırmayın

Adsız tasarım - 2023-01-24T150916.694

Ürünü İncele

3. Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Camper ayakkabılarda fırsat

Adsız tasarım - 2023-01-24T145234.727

Ürünü İncele

4. Airfryerdan nevresim takımına Karaca ev yaşam ürünlerinde cazip fiyatlar

Adsız tasarım - 2023-01-24T145632.790

Ürünü İncele

5. İçeceklerinizi sıcacık tutacak Contigo termoslarda fırsat zamanı

Adsız tasarım - 2023-01-24T145838.859

Ürünü İncele

6. Yüksek ses kalitesine hayran kalacağınız Bose kulaklık ve hoparlörlerde indirim

Adsız tasarım - 2023-01-24T153544.684

Ürünü İncele

7. Under Armour marka spor ayakkabılardaki fırsatlara bakmadan geçmeyin

Adsız tasarım - 2023-01-24T150314.888

Ürünü İncele

8. Buharlı pişiriciden airfryera Philips, Goldmaster ve Wahl ürünlerinde uygun fiyatlar

Adsız tasarım - 2023-01-24T151226.941

Ürünü İncele

9. Garmin akıllı saat ve outdoor teknoloji ürünlerinde indirim

Adsız tasarım - 2023-01-24T152336.686

Ürünü İncele

10. Mutfağınızın havasını değiştirecek indirimdeki Jumbo ürünlerini keşfedin

Adsız tasarım - 2023-01-24T152525.742

Ürünü İncele

11. Hem çocuklar hem yetişkinler için LEGO setleri, üstelik indirimli fiyatla...

Adsız tasarım - 2023-01-24T152656.694

Ürünü İncele

12. Ayakkabıda rahatlık arayanlar New Balance indirimini kaçırmayın

Adsız tasarım - 2023-01-24T153018.743

Ürünü İncele

13. Yüksek kaliteyi spor giyimle buluşturan Under Armour'da indirim

Adsız tasarım - 2023-01-24T153254.720

Ürünü İncele
Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz
Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın
Anahtar Kelimeler:
Amazon Prime amazon alışveriş

İş birliği İçerikleri

Konfor arayanlara silikonsuz, "Dışarıya ses vermesin" diyenlere silikonlu kulaklık! Size en uygun hangisi?

Konfor arayanlara silikonsuz, "Dışarıya ses vermesin" diyenlere silikonlu kulaklık! Size en uygun hangisi?

Kış boyunca kafanızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sıcacık tutan en iyi bereler

Kış boyunca kafanızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sıcacık tutan en iyi bereler

Çok sevilen o üründe 200 TL'nin üzerinde indirim! Hızlı, etkili ve doğal temizlik için...

Çok sevilen o üründe 200 TL'nin üzerinde indirim! Hızlı, etkili ve doğal temizlik için...

"Alt tarafı cüzdan" deyip geçmeyin! İçinde taşıyacağınız paradan çok daha yüksek fiyata sahip cüzdanlar

"Alt tarafı cüzdan" deyip geçmeyin! İçinde taşıyacağınız paradan çok daha yüksek fiyata sahip cüzdanlar

Yağmur, kar, rüzgar... Tüm zorlu hava koşullarından sizi koruyacak outdoor pantolonlarla tanışın

Yağmur, kar, rüzgar... Tüm zorlu hava koşullarından sizi koruyacak outdoor pantolonlarla tanışın

Ayaklarınızın üşümesine son! Çözümü çok basit...

Ayaklarınızın üşümesine son! Çözümü çok basit...

Tümünü Gör
Ayaklarınızın üşümesine son! Çözümü çok basit...

Ayaklarınızın üşümesine son! Çözümü çok basit...

Kış aylarının vazgeçilmezi, tam bir enerji deposu!

Kış aylarının vazgeçilmezi, tam bir enerji deposu!

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Fiyatı tam 25 bin TL! Dışarda üşümesin diye giymeye kıyamayacaksınız!

Fiyatı tam 25 bin TL! Dışarda üşümesin diye giymeye kıyamayacaksınız!

"Ne var bu parfümlerin içinde?" diyeceğiniz 5000 TL üstü parfümlerle tanışın

"Ne var bu parfümlerin içinde?" diyeceğiniz 5000 TL üstü parfümlerle tanışın

Hırsızlardan korkma devri bitti! İşte evinize güvenlik getirecek en iyi dijital kapı dürbünleri

Hırsızlardan korkma devri bitti! İşte evinize güvenlik getirecek en iyi dijital kapı dürbünleri

Tümünü Gör
Hırsızlardan korkma devri bitti! İşte evinize güvenlik getirecek en iyi dijital kapı dürbünleri

Hırsızlardan korkma devri bitti! İşte evinize güvenlik getirecek en iyi dijital kapı dürbünleri

Bebeğinizi sıcacık bir mama ile mutlu etmenizi sağlayacak en iyi biberon ısıtıcılar

Bebeğinizi sıcacık bir mama ile mutlu etmenizi sağlayacak en iyi biberon ısıtıcılar

Keman çalarken en büyük destekçiniz olacak en iyi keman yastıkları

Keman çalarken en büyük destekçiniz olacak en iyi keman yastıkları

Yan flüt severlerin bayılacağı en iyi yan flüt markaları

Yan flüt severlerin bayılacağı en iyi yan flüt markaları

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Bu ipuçlarına bayılacaksınız! İşte akıllı telefonunuzla harika fotoğraflar çekmenin yolları

Bu ipuçlarına bayılacaksınız! İşte akıllı telefonunuzla harika fotoğraflar çekmenin yolları

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Konfor arayanlara silikonsuz, "Dışarıya ses vermesin" diyenlere silikonlu kulaklık! Size en uygun hangisi?

Konfor arayanlara silikonsuz, "Dışarıya ses vermesin" diyenlere silikonlu kulaklık! Size en uygun hangisi?

Kış boyunca kafanızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sıcacık tutan en iyi bereler

Kış boyunca kafanızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sıcacık tutan en iyi bereler

Çok sevilen o üründe 200 TL'nin üzerinde indirim! Hızlı, etkili ve doğal temizlik için...

Çok sevilen o üründe 200 TL'nin üzerinde indirim! Hızlı, etkili ve doğal temizlik için...

"Alt tarafı cüzdan" deyip geçmeyin! İçinde taşıyacağınız paradan çok daha yüksek fiyata sahip cüzdanlar

"Alt tarafı cüzdan" deyip geçmeyin! İçinde taşıyacağınız paradan çok daha yüksek fiyata sahip cüzdanlar

Yağmur, kar, rüzgar... Tüm zorlu hava koşullarından sizi koruyacak outdoor pantolonlarla tanışın

Yağmur, kar, rüzgar... Tüm zorlu hava koşullarından sizi koruyacak outdoor pantolonlarla tanışın

Ayaklarınızın üşümesine son! Çözümü çok basit...

Ayaklarınızın üşümesine son! Çözümü çok basit...

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Araç kiralamak istedi, dolandırıcıların tuzağına düştü! Düğün parasını kaptırdı: 'O parada hayallerim vardı, hepsi gitmiş oldu'

Araç kiralamak istedi, dolandırıcıların tuzağına düştü! Düğün parasını kaptırdı

Genç kadın evde boğazı kesilmiş halde bulundu! Eşi ve 1 şüpheli gözaltına alındı

Genç kadın evde boğazı kesilmiş halde bulundu! Eşi ve 1 şüpheli gözaltına alındı

Kış boyu kafanızdan çıkarmak istemeyeceğiniz sıcacık tutan en iyi bere modelleri

Kış boyunca kafanızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sıcacık tutan en iyi bereler

Bu kadarına da pes! 'Burası benim bölgem, buradan karton toplama' dedikten sonra ortalık karıştı

Bu kadarına da pes: Ortalık bir anda karıştı! 'Burası benim bölgem...'

Annesini taciz eden kişiyi sokak ortasında döverek öldürmüştü! Kendini bakın nasıl savundu

Annesini taciz eden kişiyi döverek öldürmüştü! Kendini böyle savundu

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.