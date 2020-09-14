Ünlü model de Jamsu yöntemini kullanıyor! Makyajdan sonra uyguladığınızda...

Güney Koreli kadınların yıllardır kullandığı güzellik yöntemi şu sıralar TikTok, Instagram gibi sosyal medya kanallarında oldukça popüler. Hatta model Bella Hadid güzelliğini buna bağlıyor.

Jamsu ilk olarak 2017'de güzellik bloggerları tarafından sıklıkla adından söz ettiriyordu ancak son haftalarda TikTok fenomenlerinin keşfetmesiyle tekrar gündeme geldi. Peki Jamsu adındaki güzellik numarası nasıl uygulanıyor?

Batırma anlamına gelen Jamsu, fondöteninizi, kapatıcınızı ve konturunuzu uyguladıktan sonra yüzünüzü buz gibi suya batırma tekniğidir. Buradaki fikir, soğuk suyun makyajınızı ayarlaması ve daha mat bir etki katarak yağlı cilde sahip olanlar için ideal hale getirmesidir. Sonuç, daha pürüzsüz bir yüzey ve daha uzun ömürlü makyajdır.

Uygulamayı anlatan güzellik blogcusu Maree Kinder, ' kapatıcı ve pudrayı uyguladıktan sonra başınızı yaklaşık on saniye boyunca üç kez soğuk suya batırın. "Yüzünüzü hareket ettirebileceğiniz kadar büyük bir kase kullandığınızdan emin olun. Daha sonra temiz bir bezle yüzünüzdeki ıslaklıktan küçük dokunuşlarla kurtulun' diyor.

