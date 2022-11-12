Ünlü modelin zor anları! Maymun bluzunu indirmeye çalıştı... Engelleyince yüzüne tokat yedi

İngiltere’de yayınlanan ‘Ex on The Beach’ eski yarışmacılarından Jordan Davies’in eski eşi Paula Manzanal sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede ünlenmeyi başardı. Sosyal medya paylaşımlarının yanında modellik yapan Paula Manzanal, Endonezya’nın Bali kentindeki Kutsal Maymun Ormanı Koruma Alanını ziyaret etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Manzanal, ziyareti sırasında yaşadığı ilginç bir anı takipçilerine gösterdi.

“KESİNLİKLE NE YAPTIĞINI BİLİYORDU”

Instagram’da 2.2 milyon ve TikTok’ta 2.1 milyon takipçisi bulunan Perulu model gönderisine, “Sadece benim yüzüme dokunmasını istedim” notunu ekledi. 28 yaşındaki fenomen ismin gönderisi kısa sürede 300 bin görüntüleme ve 135 yorum topladı.

Manzanal’ın paylaşımında korkulukların üzerinde duran maymunun modelin göğüslerine yakınlaşarak askısız bluzunu aşağıya indirmeye çalıştığı görüldü. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kesinlikle ne yaptığını biliyordu” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gülmek istemedim ama beni kesinlikle güldürdü” yorumunu yaptı.