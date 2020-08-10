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Ünlü oyuncu cildindeki gözenekli ve pütürlü görüntüden bu yöntemlerle kurtuldu...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Aynaya baktığınızda geniş gözenekler ve pütürlü bir cilt görüyorsanız bu yazı tam da size göre. En yaygın görülen cilt kusurları arasında olan geniş gözenekler ve pütürlü cilt görüntüsü, doğru bakım yöntemleri ve düzenli uygulamayla çözülebilir. Küçülmüş gözenekler ve pürüzsüz bir cilt için yapmanız gerekenler burada.

Ünlü oyuncu cildindeki gözenekli ve pütürlü görüntüden bu yöntemlerle kurtuldu...

Pürüzsüz ve estetik bir görünüm herkesin hayalidir. Bu hayale ulaşmak için her zaman çözülmesi gereken bazı problemler vardır. Özellikle karma ve yağlı ciltlerde karşımıza çıkan geniş gözenekler ve pütürlü cilt için tüm çözüm yollarını sizin için derledik. İşte detaylar:

PEELİNG SEÇİMİNE DİKKAT!

Yağlı ve karma ciltler için derinlemesine temizlik hissi yaratan peeling maskeler her zaman masum olmayabilir. Özellikle büyük parçacıklı fiziksel peeling maskeler cilt bariyerine zarar verebilir ve aşırı sebum üretilmesine sebep olabilir. Geniş gözeneklerin ve aknenin temel sebebi olan fazla sebum üretimini dengelemek için kullandığınız ürünleri dikkatli seçmelisiniz. Enzim peelingler bu açıdan çok daha faydalı olabilir. Böylece sebum üretimini arttırmadan ve cilt bariyerine zarar vermeden yüzünüzdeki pütürlü görünümden kurtulabilirsiniz. Ayrıca, peeling maske kullanırken yüzünüze sert şekilde masaj yapmaktan kesinlikle kaçınmalısınız.

KİL MASKESİ KULLANIN!

Geniş gözeneklerden kurtulmak için ciltteki sebumu dengelemek gerektiğinden bahsetmiştik. İşte bu dengeyi sağlamanıza yardımcı olacak harika bir ürün. Kil maskeleri her cilt tipi için uygun olsa da özellikle yeşil kil maskeler yağlı ciltlerin gözenek problemine yardımcı olur. Eğer cildiniz yağlı değilse ya da hassas bir yapıya sahipseniz beyaz kil size daha uygun olabilir. Yeşil kil kadar kurutucu etkiye sahip olmayan beyaz kil, cildinizi zorlamadan bakım yapar. Dilerseniz hazır satılan kil maskelerini alabilir ya da aktarlarda satılan kil paketlerinden edinerek kendi kil maskenizi yapabilirsiniz. Bu maskeleri gül suyu ya da lavanta suyu gibi doğal ürünlerle karıştırarak kullanabilirsiniz.

BAKIM RUTİNLERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN!

Pütürlü görünümün temel sebebi cilt altında sıkışmış kapalı komedonlar, siyah nokta ve sivilcelerdir. Tüm bunlarla başa çıkabilmek için günlük rutininizde kullandığınız ürünlerin içeriği oldukça önemlidir. Peeling kullandığınızda yüzünüz kısa süreli olarak pürüzsüz görünüme kavuşur fakat bunu uzun vadeye yaymak için diğer ürünlerle desteklemek gerekir. İçerisinde salisilik asit ya da AHA bulunan kremleri rutininize ekleyerek işe başlayabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken nokta bu içeriklerin oranıdır. Bu yüzden bir eczacıya ya da dermatoloğa danışarak ürün seçmekte fayda var.

Ayrıca, cildinizi her gün iki kez temizlemeyi ve nemlendirmeyi unutmamalısınız. Evet, cildiniz yağlı dahi olsa neme ihtiyaç duyar. Cildinizi temizledikten sonra su bazlı ve yağlanmayı önleyen bir nemlendirici krem tercih edebilirsiniz. Özellikle gözeneklerin küçülmesine fayda sağlayan tonikler de bu aşamada çok işinize yarar.

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