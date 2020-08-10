Ünlü oyuncu cildindeki gözenekli ve pütürlü görüntüden bu yöntemlerle kurtuldu...

Pürüzsüz ve estetik bir görünüm herkesin hayalidir. Bu hayale ulaşmak için her zaman çözülmesi gereken bazı problemler vardır. Özellikle karma ve yağlı ciltlerde karşımıza çıkan geniş gözenekler ve pütürlü cilt için tüm çözüm yollarını sizin için derledik. İşte detaylar:

PEELİNG SEÇİMİNE DİKKAT!

Yağlı ve karma ciltler için derinlemesine temizlik hissi yaratan peeling maskeler her zaman masum olmayabilir. Özellikle büyük parçacıklı fiziksel peeling maskeler cilt bariyerine zarar verebilir ve aşırı sebum üretilmesine sebep olabilir. Geniş gözeneklerin ve aknenin temel sebebi olan fazla sebum üretimini dengelemek için kullandığınız ürünleri dikkatli seçmelisiniz. Enzim peelingler bu açıdan çok daha faydalı olabilir. Böylece sebum üretimini arttırmadan ve cilt bariyerine zarar vermeden yüzünüzdeki pütürlü görünümden kurtulabilirsiniz. Ayrıca, peeling maske kullanırken yüzünüze sert şekilde masaj yapmaktan kesinlikle kaçınmalısınız.

KİL MASKESİ KULLANIN!

Geniş gözeneklerden kurtulmak için ciltteki sebumu dengelemek gerektiğinden bahsetmiştik. İşte bu dengeyi sağlamanıza yardımcı olacak harika bir ürün. Kil maskeleri her cilt tipi için uygun olsa da özellikle yeşil kil maskeler yağlı ciltlerin gözenek problemine yardımcı olur. Eğer cildiniz yağlı değilse ya da hassas bir yapıya sahipseniz beyaz kil size daha uygun olabilir. Yeşil kil kadar kurutucu etkiye sahip olmayan beyaz kil, cildinizi zorlamadan bakım yapar. Dilerseniz hazır satılan kil maskelerini alabilir ya da aktarlarda satılan kil paketlerinden edinerek kendi kil maskenizi yapabilirsiniz. Bu maskeleri gül suyu ya da lavanta suyu gibi doğal ürünlerle karıştırarak kullanabilirsiniz.