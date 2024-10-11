MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü oyuncu Esengül Aypek yeni bir aşka yelken açtı! Yakışıklı basketbolcuyla...

Ünlü oyuncu Esengül Aypek yeni bir aşka yelken açtı! Yakışıklı basketbolcuyla...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.10.2024 10:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaderimin Oyunu, Beni Bırakma ve Hudutsuz Sevda gibi dizilerde boy gösteren ünlü oyuncu Esengül Aypek yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu Aypek, gönlünü Erok basketbol takımında oynayan Metehan Akyel'e kaptırdı.

Ünlü oyuncu Esengül Aypek yeni bir aşka yelken açtı! Yakışıklı basketbolcuyla...

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Esengül Aypek şimdi de özel hayatıyla gündemde.

ESENGÜL

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde boy gösteren ünlü isim yeni bir aşkla yelken açtı. Aypek, gönlünü Erok basketbol takımında oynayan Metehan Akyel'e kaptırdı.

SEVGİLİSİ AŞK

SnobMagazin'de yer alan habere göre; sevgililer geçtiğimiz ay bir doğum gününde tanışarak yeni bir aşka yelken açtı.

esengül 2

ESENGÜL AYPEK KİMDİR?

Esengül Aypek, 1993 yılında Ankara'da doğdu. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Kulis Sanat ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Köfteci Yusuf’la ilgili Özgür Demirtaş’tan ‘farklı’ yorum! ‘Domuz eti’ skandalının altında ne var?

Köfteci Yusuf’la ilgili Özgür Demirtaş’tan ‘farklı’ yorum! ‘Domuz eti’ skandalının altında ne var?

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' dendi... Son hali herkesi şaşırttı

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' dendi... Son hali herkesi şaşırttı

Altın, konut, borsa, döviz... Son 7 yılda en çok hangisi kazandırdı?

Altın, konut, borsa, döviz... Son 7 yılda en çok hangisi kazandırdı?

'Domuz eti' skandalı! Bir noktaya dikkat çekti: 'Domuzlar devletin içinde olabilir'

'Domuz eti' skandalı! Bir noktaya dikkat çekti: 'Domuzlar devletin içinde olabilir'

İddialar doğru çıktı! Bugün evleniyorlar! Bakın nereyi seçtiler

İddialar doğru çıktı! Bugün evleniyorlar! Bakın nereyi seçtiler

Osimhen ayrılıyor, hem de Ocak ayında! O takıma gitmek istiyor

Osimhen ayrılıyor, hem de Ocak ayında! O takıma gitmek istiyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.