Ünlü oyuncu Esengül Aypek yeni bir aşka yelken açtı! Yakışıklı basketbolcuyla...

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Esengül Aypek şimdi de özel hayatıyla gündemde.

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde boy gösteren ünlü isim yeni bir aşkla yelken açtı. Aypek, gönlünü Erok basketbol takımında oynayan Metehan Akyel'e kaptırdı.

SnobMagazin'de yer alan habere göre; sevgililer geçtiğimiz ay bir doğum gününde tanışarak yeni bir aşka yelken açtı.

ESENGÜL AYPEK KİMDİR?

Esengül Aypek, 1993 yılında Ankara'da doğdu. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Kulis Sanat ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.