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Ünlü oyuncu Reha Özcan çoban köpeklerinin saldırısına uğradı! "Yürüyemiyorum"

21.05.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Reha Özcan, turne için gittiği Burdur'da çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralandığı için yürüyemeyen oyuncunun dün akşam gerçekleşmesi planlanan oyunu da haziran ayına ertelendi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş adlı dizide İclal Aydın ile başrol oynayan Reha Özcan, Bir Garip Orhan Veli oyununun turnesi için gittiği Burdur'da köpeklerin saldırısına uğradı.

"KÖPEKLER SÜRÜYÜ KORUMAK İÇİN BİZE SALDIRDI"

560 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir canlı yayın açarak yaşadıklarını anlatan başarılı oyuncu, "Oyun için Burdur turnesine çıktık. Burdur'da köpeklerden kaçarken saldırıya uğradım. Bizim hatamız, köpeklerin hiçbir suçu yok. Koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık. Oradaki çoban köpekleri de sürüyü korumak maksadıyla bize saldırdı. Biz de kaçtık, kaçarken de sol ayağımdaki alt baldır yaralandı. Orada travmatik bir şey oluştuğu için yürüyemiyorum. Yürüyemediğim için de oyunu sahnede oturarak oynamak zorunda kaldım. Canım hala çok yanıyor" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncunun yer aldığı Bir Garip Orhan Veli oyununun dün akşam yapılması planlanan gösterimi ise haziran ayına ertelendi.


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