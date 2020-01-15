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  4. Ünlü oyuncu Wilma Elles’ten motosiklette güvenli sürüş uyarısı

Ünlü oyuncu Wilma Elles’ten motosiklette güvenli sürüş uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 10:39 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Wilma Elles, motosiklet kullanımında güvenli sürüşün önemine dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Wilma Elles, motosiklet kullanımında güvenli sürüşün önemine dikkat çekti. Motosiklet sürücülerini koruyan aksesuarlarla kameraların karşısına geçen Elles, “Mutlaka kask takın ve çok dikkatli kullanın” dedi.
Motosiklet kullanımında güvenli kıyafet ve aksesuarların önemine dikkat çekmek için kameraların karşısına geçen ünlü oyuncu Wilma Elles, sürücüleri kasksız motosiklet kullanmamaları için uyardı. Dizi gereği kendisinin de motosiklet ehliyeti aldığını söyleyen Elles, güvenli bir şekilde motosiklet kullanımının artmasının trafiği de rahatlatacağını belirtti. Eski futbolcu Erhan Küçük ile birlikte poz veren Wilma Elles, motosiklet kazalarının ölümle sonuçlanmasını önlemek için koruyucu kıyafetlerle yola çıkılması gerektiğini ifade etti.

“Lütfen kasksız asla binmeyin”
Kendisinin de daha önce dizi için motosiklet ehliyeti aldığını söyleyen Wilma Elles, kazalarının ölümle sonuçlanmaması için güvenli sürüşün önemine değindi. Elles, “Özellikle İstanbul’da yaşayanlar biliyorlar ki trafik hepimiz için büyük bir dert. Onun için birçok kişi artık motosiklet tercih ediyor. Gerçekten İstanbul’da kullanılabilecek en rahat transfer imkanı. Tabi ki güvenlik en önemli kural burada, yani neye dikkat etmemiz gerekiyor. Kask hayat kurtarıyor. Lütfen kasksız asla binmeyin. Sadece motosiklet durduktan sonra telefonunuzu kullanın. Eğer İstanbul’da güvenli bir şekilde daha çok insan motosiklete biniyorsa o zaman trafik de rahatlayabilir. Ben de Moto Tex için bu çekimi hemen kabul ettim. Çünkü müthiş bir çözüm İstanbul için. Ben de daha önce film için motosiklet ehliyeti aldım. Birçok motosiklet kazası ölümle sonuçlanıyor. Onun için mutlaka kask takın ve çok dikkatli kullanın” dedi.
Motosiklet sürücüleri için üretilen her türlü aksesuarın kişiyi korumak üzerine üretildiğini belirten Tex Motosiklet Aksesuarları Genel Müdürü Cengiz Keleş, “Biz 12 yıldır motosiklet aksesuarı üreten bir firmayız. Motosiklette her şey güven üzerine dayalı. Ürünlerin hepsi tamamen kişiyi korumak üzerine üretilmiştir. Onun için birçok detay ve sertifikalandırılması gereken ürünler var. Ülkemiz de bu konuda çok ilerliyor. Daha önce belki çok daha basit ürünler yapılıyorken bugün profesyonel ürünler yapıp tüm Türkiye’ye satışını yapıyoruz” diye konuştu.

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