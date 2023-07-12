Ünlü rapçi Drake'in konserinde bu kez sahneye sütyen fırlatıldı! O anlar sosyal medyada viral oldu

Son dönemlerde özellikle Amerika'da konser veren sanatçıların sahnesine sütyen, telefon ve kıyafet fırlatılması olayları yaşanıyor. Bu olaydan nasibini alan son kişi ise rapçi Drake oldu.

ABD’nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde konser veren Kanadalı rapçi Drake’e sahne aldığı hayranları tarafından sahneye sütyen, ayakkabı ve iç çamaşırı fırlatıldı.

TikTok’ta şarkıcının hayranları tarafından paylaşılan görüntülerde, Drake sahnede dolaşırken sahneye fırlatılan bir beyzbol şapkası da dahil olmak pek çok eşya olduğu görüldü.

Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

36 yaşındaki şarkıcı geçen ay verdiği bir konser esnasında kendisine fırlatılan cep telefonu ile yaralanmıştı.



