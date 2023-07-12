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  4. Ünlü rapçi Drake'in konserinde bu kez sahneye sütyen fırlatıldı! O anlar sosyal medyada viral oldu

Ünlü rapçi Drake'in konserinde bu kez sahneye sütyen fırlatıldı! O anlar sosyal medyada viral oldu

12.07.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda ünlü şarkıcıların konserleri sırasında sahneye atılan eşyalar ve kıyafetler sık sık gündem oluyor. Daha önce sahnede bir hayranının kendisine telefon fırlattığı dünyaca ünlü şarkıcı Drake’e bu kez sütyen fırlatıldı. Konserden o görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Son dönemlerde özellikle Amerika'da konser veren sanatçıların sahnesine sütyen, telefon ve kıyafet fırlatılması olayları yaşanıyor. Bu olaydan nasibini alan son kişi ise rapçi Drake oldu.

ABD’nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde konser veren Kanadalı rapçi Drake’e sahne aldığı hayranları tarafından sahneye sütyen, ayakkabı ve iç çamaşırı fırlatıldı.

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TikTok’ta şarkıcının hayranları tarafından paylaşılan görüntülerde, Drake sahnede dolaşırken sahneye fırlatılan bir beyzbol şapkası da dahil olmak pek çok eşya olduğu görüldü.

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Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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36 yaşındaki şarkıcı geçen ay verdiği bir konser esnasında kendisine fırlatılan cep telefonu ile yaralanmıştı.

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