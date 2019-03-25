HABER

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp AK Parti adayına destek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 22:07 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı AK Parti Ergene Belediye Başkan adayı Hamdi Sarıer’e destek olmak için seçim çalışmasına katıldı.Sağlık Mahallesi esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Cengiz Kurtoğlu, daha sonra AK Parti Ergene İlçe Teşkilatı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı AK Parti Ergene Belediye Başkan adayı Hamdi Sarıer’e destek olmak için seçim çalışmasına katıldı.

Sağlık Mahallesi esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Cengiz Kurtoğlu, daha sonra AK Parti Ergene İlçe Teşkilatı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz Kurtoğlu, burada yaptığı konuşmasında, "Kalbi bütünlükle, samimiyetimle söyleyeyim aramızda sevgiden öte hiçbir menfaat olmayan kalbi birliktelikte bugün hem değerli dostlarıma hem de Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilatını ziyaret ettim. Sevgili başkan adayı mı ziyaret ettim. Kendisine gönül verdiğimi açık açık ifade ediyorum. Başarılı olmasını da açık açık ifade ediyorum. Çünkü bizim bekamız vatan, millet Sakarya’dır. Ergene halkına da çok teşekkür ediyorum tevazularından dolayı bugün değerli gönül dostlarımızla esnaflarımızı ziyaret ettik. Herkes tebessümle güler yüzle karşıladı bizi. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Ondan sonra da merkezimizde çayımızı kahvemizi içiyoruz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 1 Nisan’da da şekerli kahve içeceğiz” dedi. "Ben yaşım gereğince 7 torun sahibi olduğum için benim hayattaki menfaatim sevgiden öte hiçbir şey değil" ifadesini kullanan Kurtoğlu, “Buradaki gönül dostları kardeşlerime Çorlu’daki sevgili kardeşlerimle birlikte başkana gidiyoruz, dediler ’hemen’ dedim başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten hafta sonu artık bitecek hayırlısıyla.” diye konuştu.

"Ben inşallah bir daha ki dönem siyasete girdiğim"
Kurtoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Hakikaten gelişimimiz açısından yatırım, başarı, birlik, beraberlik, sevgi, kaynaşma doğusuyla batısıyla kuzeyi ile güneyi ile din, dil, ırk, renk. Bu ara televizyonlarda haberlerde böyle bir nefretlik, çok kötü şeyler duyuyoruz. Gerçekten çok kötü şeyler duyuyoruz. Bunlar güzelleşsin istiyoruz biz. Bizim başka bir gayemiz, başka bir menfaatimiz yok. Konu bu. Ben inşallah bir daha ki dönem siyasete girdiğim zaman, siyaset ağzı ile konuşacağım. Şimdi sanatçı ağzıyla konuşuyorum. Daha önce vardı. Ben İstanbul için ikinci dönem üçüncü bölgeden İstanbul adayıydım, fakat o çok vahim bir olayda İbrahim abinin vurulmasından sonra bizim mesleki açıdan oraya hiç kimsenin girmemesine kanaat ettiler. Maalesef orada olamadık. Ama zaten yaşam alanında hep toplumun içindeyiz, sokaktayız hep insanların arasındayız. Aynı şeyleri aynı görevimizi yapıyoruz elimizden geldiği kadar, sosyal sorumluklar olsun yaşam alanında sağlıkta eğitimde ne olursa olsun hele hele kendi haddimize göre tabii ki yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz tabii ki.”

AK Parti Ergene Belediye Başkanı Hamdi Sarıer ise, “Bizleri kırmayıp bizleri onere eden çocukluğumuzdan beri gönlümüzde olan zaten hala da gönlümüzde olan Cengiz Kurtoğlu’na teşekkür ediyorum.” dedi.

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp AK Parti adayına destek istedi

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp AK Parti adayına destek istedi

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp AK Parti adayına destek istedi

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp AK Parti adayına destek istedi

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp AK Parti adayına destek istedi

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp AK Parti adayına destek istedi

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp AK Parti adayına destek istedi

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp AK Parti adayına destek istedi

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp AK Parti adayına destek istedi

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp AK Parti adayına destek istedi

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp AK Parti adayına destek istedi

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp AK Parti adayına destek istedi

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp AK Parti adayına destek istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına ilk tepki!

Donald Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzaladı

Trump, çok tartışılan kararnameyi imzaladı!

İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.