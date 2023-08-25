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Ünlü şarkıcı Demet Akalın feci tekne kazası geçirdi! "Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum"

25.08.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın konser vermek üzere Didim'e gitti. Fanlarıyla görüşmek için tekne kullanan Akalın ve ekip arkadaşları teknenin batması sonucu feci kaza geçirdi. Anlında şişlik meydana gelen ünlü isim başına gelenleri ve sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Didim'de konser vermeye giden şarkıcı Demet Akalın tekne kazası geçirdi. Neye uğradığını şaşıran ünlü şarkıcı "Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum" diyerek yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

"NASIL SAĞ ÇIKTIK ALGILAYAMIYORUM"

Demet Akalın 24 Ağustos Perşembe akşamı konser vermek için Didim'e gitti. Yurt dışından fanlarıyla görüşmek için su yoluyla karşıya geçmek isteyen ünlü şarkıcı ve ekibi tekne kazası geçirdi.

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Çok büyük bir tekne kazası geçirdiklerini dile getiren Demet Akalın, "İyiyiz. Arabayla geliyorum. Tekneyle gelmek isterken çok büyük bir kaza atlattık. Alnım şiş. Geliyorum." şeklinde yazdı.

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Daha sonra videolu paylaşım yapan Demet Akalın anlındaki şişlikleri gösterdi. Ünlü isim şu ifadeleri kullandı:

"İyiyim merak etmeyin. Alnımda şişlik var. Çok yurtdışından gelen fanlarım olduğu için onları bırakmak istemedim. Çok kötü bir Tekne Kazası yaptık. İskeleye girdi. Gece ben böyle şeyleri kullanmam aslında ama 20 dakikada gideriz diye... Tekne saniyeler içinde battı. O tekneden nasıl sağ çıktık ben algılayamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Fanlarım da gitmemiş, beklemiş beni. Sağ olsunlar. Ben iyiyim. Geri dönüyorum Bodrum'a... Tabii bir sitemim olacak. Ambulans çağırdık, gelmedi bayağı bir süre. Kaç kere arandı ambulans hayal meyal hatırlıyorum. O eczaneden Allah razı olsun. İlk müdahaleyi yaptı. Bir arkadaşımızın bayağı parmakları falan ezildi. Yalıkavak Marina'da iskeleye bir ışık koysaydınız da, insanlar böyle acayip bir kaza yapmasaydı. Bir travma yaşamasaydı. Çok mesaj geldi dönemedim. Teknelere servis yapan bir bot, tesadüfi kurtardı bizi. Çocuklardan da Allah razı olsun."

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