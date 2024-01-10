Ünlü şarkıcı Sefo ameliyat oldu! Sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: 'Sünnet oldum...'

2018 yılında müzik kariyerine adım atan, 2021'de çıkardığı 'Bilmem mi?' şarkısıyla şöhreti yakalayan, gerçek adı Seyfullah Sağır olan rapçi Sefo, ameliyat oldu.

İlk olarak "Albüm iptal" paylaşımı ile hayranlarını endişelendiren genç müzisyen, "Arkadaşlar ne oldum değil, ne olacağım diyeceksiniz. 3-4 ay önce şurada sahnedeydim, şimdi yataktayım" demişti.

Sefo, hastane odasından "Sünnet oldum arkadaşlar. Bir sıkıntı yok, gayet iyiyim" şeklindeki esprili mesajıyla da adından söz ettirmeyi başardı.

Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan ünlü rapçi, safra kesesi ameliyatı olduğunu duyurdu.

"Safra kesesi ameliyatı oldum. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanan Sefo, operasyon sonrası hastane odasında arkadaşlarıyla konsolda oyun oynarken video paylaşıp, iyi olduğu mesajını verdi.







