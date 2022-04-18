Ünlü yazar Paul Auster’ın oğlu kimdir? Günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere çok sayıda ülkede geniş yankı uyandıran olaya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Olayın ayrıntılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Ünlü yazar Paul Auster’ın oğlu kimdir? Daniel Auster neden tutuklandı? Daniel Auster kaç yaşında? Ünlü yazarın oğlun ile ilgili basında yer alan haberler ve olayın ayrıntıları haberimizde...

ÜNLÜ YAZAR PAUL AUSTER'IN OĞLU KİMDİR?

Paul Auster, Yahudi kökenli Amerikalı roman yazarıdır. Daniel Auster, şair ve senarist olarak da bilinen ünlü yazar Paul Auster'ın oğludur. Daniel Auster'ın Sophie Auster adında bir de kız kardeşi vardır.

DANİEL AUSTER NEDEN TUTUKLANDI?

Daniel Auster'ın oğlu, Ruby Auster 2021 yılının kasım ayında Brooklyn’deki evinde bilinci kapalı şekilde bulunmuştu.

Ruby Auster'ın yaşamını yitirdiği bilgisi kısa süre sonra paylaşılmıştı. Öte yandan Ruby Auster'ın ölümünden sonra yapılan incelemede ölüm nedeninin yüksek oranda uyuşturucu madde olarak açıklanmıştı.

Daniel Auster, 10 aylık kızının ölümünden sorumlu olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

DANİEL AUSTER KAÇ YAŞINDA?

Ünlü yazar Paul Auster'ın oğlu Daniel Auster 44 yaşındadır. Oğlunun ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen Daniel Auster'ın tutuklanmasının ardından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

