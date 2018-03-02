Ünlüler ondan çektiği gibi kimseden çekmedi

Ünlülerle böyle dalga geçiyor!
Ünlülerin fotoğraflarıyla dalga geçen kadın: Celeste Barber
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Avustralyalı komedyen Celeste Barber açtığı Instagram hesabıyla ünlülerin meşhur fotoğraflarını ti’ye alıyor.
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'#celestechallengeaccepted' hashtag'i altında tatınmış isimlerle aynı pozları çeken Celeste, ünlülerin verdiği pozların ciddiye alındığını ve gerçek hayatta kimsenin öyle şeyler yapmayacağını savunuyor.
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Celeste'nin 3 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
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İşte Instagram'da beğeni rekorları kıran pozlar...
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