KADIN

Ünlüler ondan çektiği gibi kimseden çekmedi

Arya Demir Arya Demir
YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 16:34 | Son Güncelleme

Onu tanımayan neredeyse yok. Yeni tanıyanlar için kısa bir hatırlatma yapalım. Celeste Barber, açtığı Instagram hesabıyla ünlülerin meşhur fotoğraflarını ti'ye alıyor. Aynı pozları çeken Barber, ünlülerin verdiği pozların ciddiye alındığını ve normal hayatta kimsenin öyle şeyler yapmayacağını savunuyor.

Ünlülerle böyle dalga geçiyor!

Ünlülerin fotoğraflarıyla dalga geçen kadın: Celeste Barber

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Avustralyalı komedyen Celeste Barber açtığı Instagram hesabıyla ünlülerin meşhur fotoğraflarını ti’ye alıyor.
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'#celestechallengeaccepted' hashtag'i altında tatınmış isimlerle aynı pozları çeken Celeste, ünlülerin verdiği pozların ciddiye alındığını ve gerçek hayatta kimsenin öyle şeyler yapmayacağını savunuyor.
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Celeste'nin 3 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
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İşte Instagram'da beğeni rekorları kıran pozlar...

İşte Instagram'da beğeni rekorları kıran pozlar...
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