Ünlüleri dahi kıskandıran düğün

Fotoğraf ve selfie yasağı konulan düğünde gelinin ve damadın yakınları Bollywood müzikleri eşliğinde dans kareografileri sergiledi. Keyifli anların yaşandığı törene Joe Jonas'ın nişanlısı, Game of Thrones'un yıldızı Sophie Turner da katıldı.

Ünlü çiftten görkemli düğün

Ünlü oyuncu Priyanka Chopra ve şarkıcı Nick Jonas evlendi. Çiftin Hint geleneklerine uygun hazırlanan düğününe pek çok ünlü akın etti.

Müzisyen Nick Jonas ve aktris Priyanka Chopra 4 ay nişanlı kaldıktan sonra görkemli bir törenle evlendi.

Ünlü çiftin düğünü Chopra'nın memleketi olan Hindistan'daki Umaid Bhawan Sarayı'nda gerçekleşti.

Düğünde konuklara fotoğraf ve selfie yasağı konuldu.

Hint düğünlerinde gelinin ve damadın yakınlarının sahnede Bollywood müzikleri eşliğinde dans koreografileri sergiledikleri 'Sangeet' töreninde keyifli anlar yaşandı.

Törene Joe Jonas'ın nişanlısı, Game of Thrones'un yıldızı Sophie Turner da katıldı.

Düğünde Nick Jonas'ın ailesi ve dostları da hazır bulundu.

İlk olarak 2017 yılında tanıştıklarını söyleyen çift, geçtiğimiz Mayıs ayında ilişkilerini doğrulamıştı.