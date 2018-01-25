KADIN

Ünlülerin doktoru onların hayatını da değiştirdi

Ünlülerin doktoru onların hayatını da değiştirdi

Asit saldırıları ve patlamalar sonucu korkunç bir şekilde yaralanan 3 kadın, yüzlerini yeniden yapılandırmak için ameliyat masasına yattı. Birçok kez operasyon geçiren kadınlara ücretsiz kaş nakli de yapıldı.

Esra Çeliksoy Esra Çeliksoy 10 saat önce

Asit saldırıları hayatlarını kararttı ama şimdi yeniden doğdular

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Asit saldırısına uğrayan Fatima Muneer, Niaz Bano ve mutfak tüpünün patlaması sonucu yüzünde derin yara izleri oluşan Zahida Parveen'e geçirdikleri sayısız operasyonlar sonrası, İngiliz cerrah Asim Shahmalak tarafından ücretsiz kaş nakli yapıldı. Yaptığı operasyonu 'kadınlar için küçük bir hediye' olarak tanımlayan doktor, kadınların kaşlarını yeniden yapmak için saçlı deriden alınan saçları kullandı.
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Pakistan'lı 53 yaşındaki Niaz Bano, 16 yaşındaki kızının düğününde akrabası tarafından asit saldırısına uğradı ve sol gözünü kaybetti. Bano şimdiye kadar 8 operasyon geçirdi.
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45 yaşındaki Fatima Muneer, aile içindeki kavga sonrası asitli saldırıya uğradı Fatima'da şimdiye kadar 4 operasyon geçirdi.
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Asim Shahmalak, dünyada sadece kaş prosedürü uygulayan dokuz cerrahtan biri. Shahmalak, asit saldırılarının kurbanı olmuş kadınları tedavi etmek için düzenli olarak Pakistan'a seyahat ediyor. Merkez ofisi İngiltere'de bulunan Shahmalak, birçok ünlüye saç nakli yapmasıyla da tanınıyor.
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Mutfakta yemek pişirirken mutfak tüpünün patlaması sonucu yaralanan Zahida, yüzündeki hasarın giderilmesi için 4 estetik operasyon geçirdi.
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Yapılan kaş nakilleri sonrası mutluluklarını DailyMail'e anlatan kadınlar, ''Doktor Shahmalak'a ve bize yardımcı olan diğer doktorlara ne kadar teşekkür etsek az. Artık geleceğe daha umutlu bakıyoruz'' diye konuştular.
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Niaz bano'nun saldırıya uğramadan önceki hali
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Saldırıdan önce Fatima Muneer
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Mutfak tüpünün patlaması sonucu yüzünde derin izler oluşan Zahida burada babasının kucağında görülüyor.
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