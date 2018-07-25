Ünlülerin yeni trendine uymak için ne kadar cesursunuz?

TV tarihinin efsane dizilerinden Baywatch (Sahil Güvenlik)'ta Pamela Anderson'dan Carmen Electra'ya birçok yıldızın şöhretini borçlu olduğu efsane kırmızı mayoyu andıran bu yılın plaj modasını uygulamak biraz cesaret istiyor.
Megan McKenna, Holly Hagan, Kendall Jenner, Kim Kardashian gibi ünlülerin tercih ettiği bikiniler kalça kıvrımlarını ön plana çıkarıyor, bacakları olduğundan daha uzun gösteriyor.
İşte V-kini akımını uygulayan ünlüler...
Demi Rose
Alexis Skyy
Christina Milian
Kendall Jenner
Sophie Kasael
Rhian Sugden
Demi Rose
Jessica Shears
Emily Ratajkowski
Kourtney Kardashian
Kim Kardashian
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