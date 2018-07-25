Ünlülerin yeni trendine uymak için ne kadar cesursunuz?

TV tarihinin efsane dizilerinden Baywatch (Sahil Güvenlik)'ta Pamela Anderson'dan Carmen Electra'ya birçok yıldızın şöhretini borçlu olduğu efsane kırmızı mayoyu andıran bu yılın plaj modasını uygulamak biraz cesaret istiyor.

Megan McKenna, Holly Hagan, Kendall Jenner, Kim Kardashian gibi ünlülerin tercih ettiği bikiniler kalça kıvrımlarını ön plana çıkarıyor, bacakları olduğundan daha uzun gösteriyor.

İşte V-kini akımını uygulayan ünlüler...



Demi Rose



Alexis Skyy



Christina Milian



Kendall Jenner



Sophie Kasael



Rhian Sugden



Demi Rose



Jessica Shears



Emily Ratajkowski



Kourtney Kardashian



Kim Kardashian