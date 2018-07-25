KADIN

Ünlülerin yeni trendine uymak için ne kadar cesursunuz?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 25.07.2018 09:50 | Son Güncelleme

Gün geçmiyor ki yeni bir şey moda olmasın. Geçtiğimiz hafta bikiniyi tersten giymek modayken bu hafta V-kini moda oldu. Ünlüler arasında oldukça popüler olan V-kini akımı bu yaza damga vuracak gibi görünüyor. Ancak biraz cesaret istiyor.

Ünlülerin yeni trendine uymak için ne kadar cesursunuz?

TV tarihinin efsane dizilerinden Baywatch (Sahil Güvenlik)'ta Pamela Anderson'dan Carmen Electra'ya birçok yıldızın şöhretini borçlu olduğu efsane kırmızı mayoyu andıran bu yılın plaj modasını uygulamak biraz cesaret istiyor.

12

Megan McKenna, Holly Hagan, Kendall Jenner, Kim Kardashian gibi ünlülerin tercih ettiği bikiniler kalça kıvrımlarını ön plana çıkarıyor, bacakları olduğundan daha uzun gösteriyor.

İşte V-kini akımını uygulayan ünlüler...

4
Demi Rose

5
Alexis Skyy

6
Christina Milian

2
Kendall Jenner

7
Sophie Kasael

8
Rhian Sugden

9
Demi Rose

10
Jessica Shears

11
Emily Ratajkowski

15
Kourtney Kardashian

13
Kim Kardashian

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Anahtar Kelimeler:
V-kini akımı moda trend

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