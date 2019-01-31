HABER

UNRWA, Filistinli mültecilere hizmete devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 06:55 | Son Güncelleme

UNRWA'nın Lübnan Direktörü Claudio Cordone ve Suriye Direktörü Michael-Ebye Amanya, kurumun Filistinli mültecilere yönelik hizmetlerine devam edeceğini belirtti

BEYRUT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA), Lübnan ve Suriye direktörleri, kurumun Filistinli mültecilere yönelik hizmetlerine devam edeceğini belirtti.

UNRWA'nın Lübnan Direktörü Claudio Cordone, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Filistin meselesine adil bir çözüm bulununcaya kadar BM'nin kuruluşa yüklediği Filistinli mültecilere yardım görevine devam edileceğini söyledi.

UNRWA'nın 2018 düzeyindeki hizmetlerine devam edebilmesi için 2019'da 1,2 milyar dolara ihtiyacı olduğunu belirten Cordone, ABD'nin kuruma yardımlarını kesmesi neticesi yaşanan büyük mali krizin aşılmasında donör ülkelerin sunduğu yardımın katkısı olduğunu ifade etti.

Cordone, Lübnan'daki Filistinli mültecilere ve yaklaşık 37 bin öğrenciye hizmete, Bared Nehri Mülteci Kampı'nın yeniden yapılandırılmasına ve Suriye'den gelen Filistinli mültecilere mali destek sunmaya devam ettiklerini kaydetti.

UNRWA'nın Suriye Direktörü Michael-Ebye Amanya da Suriye'deki Filistinlilerin sıkıntılarını hafifletmek için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kurumun, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Yermuk Mülteci Kampı'ndaki 18 binasının tamamen, 5 binasının da kısmen zarar gördüğüne değinen Amanya, Suriye topraklarında yaklaşık 438 bin Filistinli mültecinin olduğunu, 120 bininin ise göç ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), önceki gün Ortadoğu'daki 5,4 milyon Filistinli mültecinin "temel hizmetleri ve hayat kurtarıcı insani ihtiyaçlarının" karşılanması için 1,2 milyar dolar yardım çağrısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Ölümden döndüler! ' Korkudan dilim dönmüyor'Ölümden döndüler! ' Korkudan dilim dönmüyor'
Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UNRWA UNRWA'nın Lübnan Direktörü Claudio Cordone UNRWA'nın Suriye Direktörü Michael-Ebye Amanya

En Çok Okunan Haberler

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

Tansiyonu arttıracak hamle: Savaş gemilerini göndermeye hazırız

Tansiyonu arttıracak hamle: Savaş gemilerini göndermeye hazırız

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 31 Ocak Perşembe (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Üniversite hastanesinin arşivinde yangın

Üniversite hastanesinin arşivinde yangın

Ölümden döndüler! 'Çok büyük bir ses geldi, korkudan dilim dönmüyor'

Ölümden döndüler! ' Korkudan dilim dönmüyor'

Her şey saniyeler içinde oldu! Önce kız arkadaşını öldürdü ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

İstanbul'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

30 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

30 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.